Dausa News: छोटे भाई ने बड़े भाई और भतीजे पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ, दोनों की हालत गंभीर, जमीन विवाद का मामला

थाना प्रभारी के अनुसार, मोरेड निवासी धर्म सिंह (45) अपने बेटे महेंद्र सिंह (22) के साथ खेत में लगे बिजली के तार हटाने को लेकर छोटे भाई कमलेश से बातचीत करने गया था। इस दौरान दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आए कमलेश ने घर में रखा ज्वलनशील पदार्थ उठाकर धर्म सिंह और उसके बेटे पर फेंक दिया। इससे पिता-पुत्र के चेहरे और हाथ बुरी तरह झुलस गए। इस दौरान आरोपी कमलेश को भी हल्की चोटें आईं।