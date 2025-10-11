Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Dausa News: छोटे भाई ने बड़े भाई और भतीजे पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ, दोनों की हालत गंभीर, जमीन विवाद का मामला

थाना प्रभारी के अनुसार, मोरेड निवासी धर्म सिंह (45) अपने बेटे महेंद्र सिंह (22) के साथ खेत में लगे बिजली के तार हटाने को लेकर छोटे भाई कमलेश से बातचीत करने गया था। इस दौरान दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई।

less than 1 minute read

दौसा

image

Kamal Mishra

Oct 11, 2025

Dausa News

सिकराय अस्पताल में इलाज करवाते घायल पिता-पुत्र (फोटो-पत्रिका)

दौसा। जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के मोरेड गांव की जोगी ढाणी में शनिवार सुबह आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही भाई और भतीजे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी के अनुसार, मोरेड निवासी धर्म सिंह (45) अपने बेटे महेंद्र सिंह (22) के साथ खेत में लगे बिजली के तार हटाने को लेकर छोटे भाई कमलेश से बातचीत करने गया था। इस दौरान दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आए कमलेश ने घर में रखा ज्वलनशील पदार्थ उठाकर धर्म सिंह और उसके बेटे पर फेंक दिया। इससे पिता-पुत्र के चेहरे और हाथ बुरी तरह झुलस गए। इस दौरान आरोपी कमलेश को भी हल्की चोटें आईं।

टॉयलेट क्लीनर फेंकने की आशंका

तीनों घायलों को पहले सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से धर्म सिंह और महेंद्र सिंह को गंभीर हालत में दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को शक है कि हमले में टॉयलेट क्लीनर का उपयोग किया गया। पुलिस ने मौके से केमिकल के कुछ निशान बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं।

शुक्रवार को भी हुआ था झगड़ा

थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा था। शुक्रवार को भी खेत में बिजली के तार हटाने को लेकर झगड़ा हुआ था। शनिवार सुबह धर्म सिंह अपने बेटे के साथ समझाइश करने गया, लेकिन विवाद दोबारा बढ़ गया और घटना हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। आरोपी कमलेश योगी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

11 Oct 2025 06:41 pm

