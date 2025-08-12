School Holidays: मूसलाधार बारिश का कहर: आठ जिलों में स्कूल बंद, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

School Holidays Heavy Rain Alert in Uttarakhand: उत्तराखंड में मानसून इस समय अपने चरम पर है और बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को प्रदेश के आठ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने इन जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है।
उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में आज दिनभर भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अर्थ है कि मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है और लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं 100 मिली मीटर से अधिक वर्षा हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा।
भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है।
कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आज पूर्ण अवकाश रहेगा।
बीते सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित किया है। कई जगहों पर सड़कें बाधित, नाले उफान पर और कृषि भूमि जलमग्न हो गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। 14 और 15 अगस्त को कुछ इलाकों में बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा गिरने का खतरा बरकरार रहेगा।