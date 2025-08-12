12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देहरादून

School Holidays: मूसलाधार बारिश का कहर: आठ जिलों में स्कूल बंद, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

School Closed Update: उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आठ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की अपील की है। सुरक्षा के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, टिहरी समेत आठ जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित की गई है।

देहरादून

Ritesh Singh

Aug 12, 2025

देहरादून से लेकर नैनीताल तक भारी वर्षा की चेतावनी, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई फोटो सोर्स : Social Media
देहरादून से लेकर नैनीताल तक भारी वर्षा की चेतावनी, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई फोटो सोर्स : Social Media

School Holidays Heavy Rain Alert in Uttarakhand:  उत्तराखंड में मानसून इस समय अपने चरम पर है और बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को प्रदेश के आठ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने इन जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है।

मौसम विभाग की चेतावनी

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में आज दिनभर भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अर्थ है कि मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है और लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं 100 मिली मीटर से अधिक वर्षा हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain in UP: फिर बरसेंगे बादल: 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान
लखनऊ
बाढ़ और जलभराव से धान, तिल, ज्वार, बाजरा और सब्जियों को भारी नुकसान फोटो सोर्स : Patrika

छुट्टी का आदेश

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है।

  • ऊधमसिंह नगर
  • बागेश्वर
  • नैनीताल
  • पौड़ी गढ़वाल
  • टिहरी गढ़वाल
  • रुद्रप्रयाग
  • चंपावत
  • देहरादून

कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आज पूर्ण अवकाश रहेगा।

प्रशासन की तैयारी

  • राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बारिश से उत्पन्न होने वाली संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है।
  • आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
  • एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है।
  • नदी किनारे और भूस्खलन संभावित इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है।
  • हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।

पिछले दिनों की घटनाएं

बीते सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित किया है। कई जगहों पर सड़कें बाधित, नाले उफान पर और कृषि भूमि जलमग्न हो गई है।

  • चमोली और पिथौरागढ़ में भूस्खलन से सड़कों का संपर्क टूट गया।
  • हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा।
  • देहरादून में कई निचले मोहल्लों में जलभराव से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हुआ।

जनता के लिए सावधानियां

  • प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं 
  • अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, खासकर नदियों और नालों के पास न जाएं।
  • भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहें।
  • बिजली गिरने की आशंका वाले मौसम में खुले में मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल न करें।
  • वाहन चलाते समय पानी से भरी सड़कों पर जाने से बचें।
  • किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन या हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें।

कृषि और यातायात पर असर

  • भारी बारिश का असर केवल जनजीवन पर ही नहीं, बल्कि कृषि और परिवहन पर भी पड़ा है।
  • खेतों में पानी भर जाने से फसल को नुकसान का खतरा है।
  • कई जिलों में ग्रामीण सड़कों पर कीचड़ और पानी जमा हो गया है, जिससे यातायात बाधित है।
  • टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे नैनीताल और मसूरी में पर्यटकों को होटल से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। 14 और 15 अगस्त को कुछ इलाकों में बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा गिरने का खतरा बरकरार रहेगा।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: भारी बारिश का अलर्ट: यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले घंटों में मौसम बिगड़ने के आसार
लखनऊ
Heavy Rain Alert for Uttar Pradesh & Uttarakhand फोटो सोर्स : Social Media

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

government school

school

school education

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

weather news

मौसम समाचार

weather report

योगी आदित्यनाथ

Published on:

12 Aug 2025 09:35 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / School Holidays: मूसलाधार बारिश का कहर: आठ जिलों में स्कूल बंद, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.