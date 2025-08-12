School Holidays: मूसलाधार बारिश का कहर: आठ जिलों में स्कूल बंद, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में आज दिनभर भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अर्थ है कि मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है और लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं 100 मिली मीटर से अधिक वर्षा हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा।