UP Flood Alert: यूपी में बाढ़ का खतरा: जिलाधिकारी विशाख का गांवों में दौरा, राहत-बचाव की तैयारियां तेज

UP Flood Alert, Bakshi Ka Talab News: बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ की आशंका के मद्देनजर सोमवार को जिलाधिकारी विशाख जी ने बख्शी का तालाब तहसील के कई बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम लासा, अंगड़िया कला, सुल्तानपुर, बहादुरपुर और शिवपुरी में पहुंचकर प्रत्यक्ष रूप से स्थितियों का जायजा लिया तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।
सबसे पहले जिलाधिकारी ग्राम लासा पहुंचे, जहां उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। ग्रामवासियों और ग्राम सचिव ने बताया कि फिलहाल रिहायशी इलाकों में पानी नहीं घुसा है। इस जानकारी के बाद जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग से जलस्तर के संबंध में ताजा अपडेट मांगा। अभियंता ने बताया कि वर्तमान में बहुत अधिक डिस्चार्ज की संभावना नहीं है, लेकिन शाम तक जलस्तर में वृद्धि हो सकती है।
संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी (बख्शी का तालाब) और तहसीलदार को निर्देशित किया कि प्रभावित सभी ग्रामों में आवागमन हेतु नाव, नाव चालक और गोताखोरों की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, रात में मार्ग प्रकाश हेतु लाइट, पेट्रोमैक्स आदि का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी के लिए मरीजों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने हेतु मोटर बोट की व्यवस्था भी करने को कहा।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उचित दर राशन दुकान के कोटेदार से खाद्यान्न वितरण की स्थिति पूछी और निर्देश दिया कि किसी भी हालत में खाद्य सामग्री की कमी न हो। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया कि प्रभावित ग्राम पंचायतों में समय पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ राशन वितरण किया जाए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि गौवंश के लिए चारा और भूसा उपलब्ध कराने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए जाएं।
जिलाधिकारी ने MOIC (मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज) को आदेश दिया कि प्रभावित ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं और आवश्यक दवाओं, विशेषकर एंटी-स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कैंपों में राजस्व कर्मी, ग्राम पंचायत सचिव और डॉक्टरों की शिफ्टवार ड्यूटी 24 घंटे लगाई जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित मदद मिल सके।
ग्राम लासा के बाद जिलाधिकारी अंगड़िया कला, सुल्तानपुर, बहादुरपुर और शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने जलस्तर का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। बाढ़ जैसी स्थिति की संभावना को देखते हुए उन्होंने तहसीलदार बीकेटी को आदेश दिया कि आज ही प्रभावित ग्रामों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं। कंट्रोल रूम का इंचार्ज कानूनगो को बनाया जाएगा, साथ ही लेखपालों और अन्य विभागों के अधिकारी जैसे MOIC, पशु चिकित्सक, सप्लाई इंस्पेक्टर आदि की तैनाती की जाएगी, ताकि हर स्तर पर समन्वय बनाकर राहत व बचाव कार्य किए जा सकें।
इस निरीक्षण दौरे के दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उपजिलाधिकारी बीकेटी, तहसीलदार बीकेटी, खंड विकास अधिकारी बीकेटी, अधिशासी अभियंता सिंचाई सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी परिस्थिति में राहत व बचाव कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि "हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि संभावित बाढ़ की स्थिति में किसी भी जान-माल का नुकसान न हो और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए।"