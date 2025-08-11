UP Flood Alert: यूपी में बाढ़ का खतरा: जिलाधिकारी विशाख का गांवों में दौरा, राहत-बचाव की तैयारियां तेज

इस निरीक्षण दौरे के दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उपजिलाधिकारी बीकेटी, तहसीलदार बीकेटी, खंड विकास अधिकारी बीकेटी, अधिशासी अभियंता सिंचाई सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी परिस्थिति में राहत व बचाव कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि "हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि संभावित बाढ़ की स्थिति में किसी भी जान-माल का नुकसान न हो और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए।"