बारिश दिखाएगी रौद्र रूप, 14, 15, 16 और 17 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

उत्तराखंड के 13 जिलों में से आठ जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। शेष जिलों में भी मौसम के खराब रहने की संभावना है। जहां आकाशीय बिजली चमकने के साथ तीव्र से अति तीव्र बारिश होने की चेतावनी दी गई है। देहरादून सहित आठ जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक के लिए यह चेतावनी जारी की है। इन जिलों में पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून शामिल है। लोगों को मौसम को लेकर सावधान किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बादल गरजने के साथ आंधी चलने की संभावना है। मूसलाधार बारिश हो सकती है। रात में भी बादल गरजने के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 13 सितंबर का तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 14, 15, 16 और 17 सितंबर को तापमान 23 डिग्री से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान जमकर बारिश होगी। आकाशीय बिजली चमकने और बादल गरजने की भी संभावना है।
चंपावत में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज का तापमान 18 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में मूसलधार बारिश होगी। रात में भी हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के साथ मौसम के बदले पैटर्न का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। इसका असर 17 सितंबर तक देखने को मिलेगा जब पूरे प्रदेश में कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी।