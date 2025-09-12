Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देहरादून

बारिश दिखाएगी रौद्र रूप, 14, 15, 16 और 17 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

IMD alert, Warning issued till September 17: उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून का कर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक के लिए भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी आठ जिलों के लिए जारी की गई है।

देहरादून

Narendra Awasthi

Sep 12, 2025

Heavy rain alert issued by IMD
Heavy rain alert issued by IMD

उत्तराखंड के 13 जिलों में से आठ जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। शेष जिलों में भी मौसम के खराब रहने की संभावना है। जहां आकाशीय बिजली चमकने के साथ तीव्र से अति तीव्र बारिश होने की चेतावनी दी गई है। ‌देहरादून सहित आठ जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक के लिए यह चेतावनी जारी की है। इन जिलों में पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून शामिल है। लोगों को मौसम को लेकर सावधान किया गया है। ‌

कैसा रहेगा देहरादून का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बादल गरजने के साथ आंधी चलने की संभावना है। मूसलाधार बारिश हो सकती है। रात में भी बादल गरजने के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है।

ये भी पढ़ें

थाना के अंदर युवक ने लगाई फांसी, मचा हड़कंप, जानें क्या कहते हैं परिजन?
कानपुर
रावतपुर थाने की घटना (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur वीडियो ग्रैब)

कैसा रहेगा देहरादून में 19 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 13 सितंबर का तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 14, 15, 16 और 17 सितंबर को तापमान 23 डिग्री से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान जमकर बारिश होगी। आकाशीय बिजली चमकने और बादल गरजने की भी संभावना है।

चंपावत में भारी से भारी बारिश का अलर्ट

चंपावत में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज का तापमान 18 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में मूसलधार बारिश होगी। रात में भी हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के साथ मौसम के बदले पैटर्न का असर देखने को मिल रहा है‌। पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। ‌इसका असर 17 सितंबर तक देखने को मिलेगा जब पूरे प्रदेश में कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी।

ये भी पढ़ें

बॉबी ने ऋषिकेश का हाथ काटा, पवन निषाद ने गर्दन काटी, मोगली ने वीडियो बनाया, देख खड़े हुए रोंगटे
कानपुर
शव को गंगा में फेंका गया (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

Updated on:

12 Sept 2025 09:25 am

Published on:

12 Sept 2025 08:40 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बारिश दिखाएगी रौद्र रूप, 14, 15, 16 और 17 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.