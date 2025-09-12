बारिश दिखाएगी रौद्र रूप, 14, 15, 16 और 17 सितंबर को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

उत्तराखंड के 13 जिलों में से आठ जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। शेष जिलों में भी मौसम के खराब रहने की संभावना है। जहां आकाशीय बिजली चमकने के साथ तीव्र से अति तीव्र बारिश होने की चेतावनी दी गई है। ‌देहरादून सहित आठ जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक के लिए यह चेतावनी जारी की है। इन जिलों में पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून शामिल है। लोगों को मौसम को लेकर सावधान किया गया है। ‌