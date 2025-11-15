यूपी में प्रोफेसर को मिली जान से मारने की धमकी.…परिजनों में हड़कंप

फोटो सोर्स: पत्रिका, प्राचार्य को मिली जान से मारने की धमकी
देवरिया में एक कॉलेज के प्राचार्य को मनबढ़ों ने जान से मारने की ध5मकी दी है, प्राचार्य की तहरीर पर चार पूर्व छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राचार्य ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक संत विनोबा पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अर्जुन मिश्र को जान से मारने की धमकी देने और हंगामा करने के आरोप में चार पूर्व छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्राचार्य के मुताबिक, बीते 10 नवंबर को निर्भय शाही, बालमुकुंद मिश्र, आनंद श्रीवास्तव उर्फ सोनू श्रीवास्तव और आदित्य विक्रम सिंह उर्फ दीपक सिंह उनके कक्ष में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने नोटिस वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। निर्भय शाही ने कहा कि "एक सप्ताह में नोटिस वापस नहीं हुआ तो कॉलेज से घर नहीं लौट पाएंगे।" यह घटना छात्रों से अनुशासनहीनता पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद हुई। प्राचार्य ने बताया कि चारों छात्रों ने बिना अनुमति कॉलेज के नाम का बैनर लगाकर एक फ्रेशर पार्टी आयोजित की थी। इसमें उन्हें अतिथि के रूप में दिखाया गया। प्राचार्य ने इसे कॉलेज की प्रतिष्ठा के खिलाफ बताया।
प्रो. मिश्र ने कहा कि उन्होंने 21 अक्टूबर को कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मामला संज्ञान में आने पर SP संजीव सुमन ने सदर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
