Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

यूपी में प्रोफेसर को मिली जान से मारने की धमकी.…परिजनों में हड़कंप

देवरिया जिले में हैरान करने वाला मामला आया है, यहां मनबढ़ छात्रों ने कालेज के प्राचार्य को ही अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। डरे सहमे प्राचार्य जब SP से मिले तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 15, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, प्राचार्य को मिली जान से मारने की धमकी

देवरिया में एक कॉलेज के प्राचार्य को मनबढ़ों ने जान से मारने की ध5मकी दी है, प्राचार्य की तहरीर पर चार पूर्व छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राचार्य ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक संत विनोबा पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अर्जुन मिश्र को जान से मारने की धमकी देने और हंगामा करने के आरोप में चार पूर्व छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

अनुशासनहीनता पर छात्रों को नोटिस, छात्रों ने दी धमकी

प्राचार्य के मुताबिक, बीते 10 नवंबर को निर्भय शाही, बालमुकुंद मिश्र, आनंद श्रीवास्तव उर्फ सोनू श्रीवास्तव और आदित्य विक्रम सिंह उर्फ दीपक सिंह उनके कक्ष में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने नोटिस वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। निर्भय शाही ने कहा कि "एक सप्ताह में नोटिस वापस नहीं हुआ तो कॉलेज से घर नहीं लौट पाएंगे।" यह घटना छात्रों से अनुशासनहीनता पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद हुई। प्राचार्य ने बताया कि चारों छात्रों ने बिना अनुमति कॉलेज के नाम का बैनर लगाकर एक फ्रेशर पार्टी आयोजित की थी। इसमें उन्हें अतिथि के रूप में दिखाया गया। प्राचार्य ने इसे कॉलेज की प्रतिष्ठा के खिलाफ बताया।

धमकी देने के मामले में आरोपी छात्रों पर मुकदमा दर्ज

प्रो. मिश्र ने कहा कि उन्होंने 21 अक्टूबर को कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मामला संज्ञान में आने पर SP संजीव सुमन ने सदर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

यूपी में आतंक का मेडिकल नेटवर्क बेनकाब: पांच डॉक्टर गिरफ्तार, दुबई-अफगानिस्तान-कश्मीर से जुड़े खतरनाक कनेक्शन उजागर
सहारनपुर
terror doctor module up dubai link adil rather network five doctors arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 10:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी में प्रोफेसर को मिली जान से मारने की धमकी.…परिजनों में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लापरवाही पर SP का बड़ा एक्शन, थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…चौकी इंचार्ज को मिला भटनी थाने का चार्ज

Up news, deoria
देवरिया

यूपी में एनकाउंटर पर पुलिस की स्क्रिप्ट फेल, कोर्ट ने दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश…महकमे में हड़कंप

Up news, deoria
देवरिया

देवरिया में मनबढ़ का तांडव…सिर्फ इस बात पर व्यापारी को मारा गोली, परिजनों में कोहराम

Up news, Deoria
देवरिया

देवरिया में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Up news, deoria news
देवरिया

देवरिया में दरोगा की पिस्टल छीनकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कारवाई में पशु तस्कर को लगी गोली…मौके पर मची अफरातफरी

Up news, Deoria news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.