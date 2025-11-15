यूपी में प्रोफेसर को मिली जान से मारने की धमकी.…परिजनों में हड़कंप

प्राचार्य के मुताबिक, बीते 10 नवंबर को निर्भय शाही, बालमुकुंद मिश्र, आनंद श्रीवास्तव उर्फ सोनू श्रीवास्तव और आदित्य विक्रम सिंह उर्फ दीपक सिंह उनके कक्ष में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने नोटिस वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। निर्भय शाही ने कहा कि "एक सप्ताह में नोटिस वापस नहीं हुआ तो कॉलेज से घर नहीं लौट पाएंगे।" यह घटना छात्रों से अनुशासनहीनता पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद हुई। प्राचार्य ने बताया कि चारों छात्रों ने बिना अनुमति कॉलेज के नाम का बैनर लगाकर एक फ्रेशर पार्टी आयोजित की थी। इसमें उन्हें अतिथि के रूप में दिखाया गया। प्राचार्य ने इसे कॉलेज की प्रतिष्ठा के खिलाफ बताया।