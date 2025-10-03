Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

देवरिया में भीषण दुर्घटना…मेला देख कर आ रहे दो बाईकों की भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत…पांच गंभीर

विजयादशमी के दिन देवरिया में भीषण दुर्घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों ही बाइक सवार ट्रैफिक नियमों को अनसुना कर एक बाइक पर चार लोग और दूसरे बाइक पर तीन युवक सवार थे।

1 minute read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 03, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, देवरिया में भीषण दुर्घटना

गुरुवार की देर रात जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र में
दर्दनाक हादसा हो गया। दशहरे का मेला देखकर लौट रहे दो बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि एक बाइक पर तीन युवक वहीं दूसरे बाइक पर चार युवक सवार थे। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया।

आमने-सामने आ रहीं दो बाईकों की भीषण भिड़ंत

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मलवाबर गांव के समीप पुलिया के पास हुई। एक बाइक पर चार युवक और दूसरी बाइक पर तीन युवक सवार थे। देर रात लगभग 1:30 बजे दोनों बाइकें बघौचघाट-पकहां मार्ग पर आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सातों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो कर तड़पने लगे। युवकों की यह हालत देख राहगीरों में अफरा तफरी मच गई।

मेडिकल कालेज में डॉक्टर ने दो युवकों को मृत घोषित किया

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव शुरू किया। SO विशाल उपाध्याय भी फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे और सभी घायलों को सीएचसी भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने कोइलसवा गांव के शिवम और शंभू को मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर सुनते ही परिवारों में कोहराम मच गया।

पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाईकों को कब्जे में लिया

घायलों में विकास, मुकेश साहनी, अमित यादव और दो अन्य का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इनमें चार की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर मिलते ही गांव ने मातम छा गया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Oct 2025 09:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में भीषण दुर्घटना…मेला देख कर आ रहे दो बाईकों की भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत…पांच गंभीर

