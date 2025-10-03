देवरिया में भीषण दुर्घटना…मेला देख कर आ रहे दो बाईकों की भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत…पांच गंभीर

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव शुरू किया। SO विशाल उपाध्याय भी फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे और सभी घायलों को सीएचसी भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने कोइलसवा गांव के शिवम और शंभू को मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर सुनते ही परिवारों में कोहराम मच गया।