महाराजगंज

विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा…लोहे का एंगल छूने से ट्रॉली में दौड़ा करंट, सात लोग झुलसे

महराजगंज जिले में विजयादशमी के दिन विसर्जन के दौरान 11 हजार वोल्ट के तार से प्रतिमा के छू जाने से करंट दौड़ पड़ा जिससे कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आने से झुलस गए।

less than 1 minute read

महाराजगंज

image

anoop shukla

Oct 03, 2025

Up news, mahrajganj

फोटो सोर्स: पत्रिका, दुर्गा प्रतिम में तार छूने से ट्रॉली में उतरा करंट

विजयदशमी के अवसर पर जिले में मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बृहस्पतिवार शाम 4 बजे शेखपुरा से बड़हरा होते हुए परासखाड़ झुंगवा जा रही शोभायात्रा में प्रतिमा 11 हजार वोल्टेज के हाईटेंशन तार से टकरा गई। इस घटना में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और जमीन पर गिर गए। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया।

शोर सुन पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को भेजा अस्पताल

हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को करंट की चपेट से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति बंद करवाई, जिससे स्थिति बिगड़ने से बच गई। घायलों में इंद्रासन को गोरखपुर रेफर किया गया है, जबकि रामवती देवी, रुबीना पासवान, अखिलेश गुप्ता, अंशिका, दिव्या, महिमा गंभीर रूप से घायल हैं। जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 11 हजार वोल्टेज की यह लाइन लंबे समय से लटकी हुई थी, जिसकी शिकायतें विभाग को दी जाती है लेकिन कोई कारवाई नहीं होती है। घटना के बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, अधिकारियों ने करंट की चपेट में आए लोगों का हाल चाल भी लिया और हरसंभव मदद देने का आश्वाशन दिया।

… शुरू हो गया युवती का शोषण: जिम ट्रेनर ले गया होटल, ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ, किया दुष्कर्म
कानपुर

Updated on:

03 Oct 2025 08:30 am

Published on:

03 Oct 2025 08:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा…लोहे का एंगल छूने से ट्रॉली में दौड़ा करंट, सात लोग झुलसे

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा, पत्नी बाहर कर रही थी इंतजार, दोनों बेटों को गले से लगाया

34 महीने बाद इरफान सोलंकी जेल से रिहा।
महाराजगंज

ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि गश्त किए SP, चोरी और ड्रोन की अफवाह पर ग्रामीणों को ध्यान ने देने को किए जागरूक

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

मिशन शक्ति 5.0 : जानिए कौन है रिम्स सिंह, एक दिन के लिए बनी SP महराजगंज

Up news, mahrajnganj
महाराजगंज

ओवरटेक करने की होड़ में तीन रोडवेज बसे एक दूसरे से भिड़ी…15 यात्री गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल पहुंचे DM

Up news, gorakhpur
महाराजगंज

पति को पत्नी ने पिलाई शराब… खुद पी बीयर फिर कमरे में आया आशिक और कर डाला खौफनाक कांड

Up news, mahrajganj
महाराजगंज
