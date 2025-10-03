विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा…लोहे का एंगल छूने से ट्रॉली में दौड़ा करंट, सात लोग झुलसे

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 11 हजार वोल्टेज की यह लाइन लंबे समय से लटकी हुई थी, जिसकी शिकायतें विभाग को दी जाती है लेकिन कोई कारवाई नहीं होती है। घटना के बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, अधिकारियों ने करंट की चपेट में आए लोगों का हाल चाल भी लिया और हरसंभव मदद देने का आश्वाशन दिया।