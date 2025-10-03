विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा…लोहे का एंगल छूने से ट्रॉली में दौड़ा करंट, सात लोग झुलसे

फोटो सोर्स: पत्रिका, दुर्गा प्रतिम में तार छूने से ट्रॉली में उतरा करंट
विजयदशमी के अवसर पर जिले में मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बृहस्पतिवार शाम 4 बजे शेखपुरा से बड़हरा होते हुए परासखाड़ झुंगवा जा रही शोभायात्रा में प्रतिमा 11 हजार वोल्टेज के हाईटेंशन तार से टकरा गई। इस घटना में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और जमीन पर गिर गए। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया।
हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को करंट की चपेट से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति बंद करवाई, जिससे स्थिति बिगड़ने से बच गई। घायलों में इंद्रासन को गोरखपुर रेफर किया गया है, जबकि रामवती देवी, रुबीना पासवान, अखिलेश गुप्ता, अंशिका, दिव्या, महिमा गंभीर रूप से घायल हैं। जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 11 हजार वोल्टेज की यह लाइन लंबे समय से लटकी हुई थी, जिसकी शिकायतें विभाग को दी जाती है लेकिन कोई कारवाई नहीं होती है। घटना के बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, अधिकारियों ने करंट की चपेट में आए लोगों का हाल चाल भी लिया और हरसंभव मदद देने का आश्वाशन दिया।
