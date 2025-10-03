… शुरू हो गया युवती का शोषण: जिम ट्रेनर ले गया होटल, ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ, किया दुष्कर्म

Gym trainer accused of rape कानपुर में जिम ट्रेनर पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। थाना में तहरीर देकर उसने बताया कि जिम ट्रेनर उसे होटल ले गया। जहां कोल्ड ड्रिंक नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील फोटो भी बना ली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। रुपए लेने के साथ शारीरिक शोषण भी करने लगा। एसीपी को शिकायती पत्र देकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपी के साथ युवती ने कोर्ट मैरिज की है। जांच की जा रही है। घटना कोहना थाना क्षेत्र का है।