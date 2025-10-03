… शुरू हो गया युवती का शोषण: जिम ट्रेनर ले गया होटल, ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ, किया दुष्कर्म

फोटो सोर्स- पत्रिका
Gym trainer accused of rape कानपुर में जिम ट्रेनर पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। थाना में तहरीर देकर उसने बताया कि जिम ट्रेनर उसे होटल ले गया। जहां कोल्ड ड्रिंक नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील फोटो भी बना ली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। रुपए लेने के साथ शारीरिक शोषण भी करने लगा। एसीपी को शिकायती पत्र देकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपी के साथ युवती ने कोर्ट मैरिज की है। जांच की जा रही है। घटना कोहना थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीड़िता में जिम ट्रेनर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एसीपी कर्नलगंज से शिकायत की है। अपनी शिकायत में बताया कि काकादेव निवासी जिम ट्रेनर से उसकी मुलाकात हुई। दोनों की बीच दोस्ती भी हो गई। युवक उसे पी-रोड स्थित एक होटल में ले गया। जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी अश्लील तस्वीर भी उसने ले ली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। अब तक 3.50 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं। धमकी भी देता है। साथ में शादी का वादा भी करता है।
पीड़िता ने एसीपी कर्नलगंज को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसीपी कर्नलगंज ने कोहना थाना पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपी युवक से पीड़िता में कोर्ट में मैरिज किया है। जांच की जा रही है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
