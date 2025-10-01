डांडिया कार्यक्रम से घर जा रहे युवक पर हमला, मनबढ़ों ने मारकर सर फोड़ा…कार्यक्रम स्थल पर मची भगदड़

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, डांडिया के दौरान युवक को मारा पीटा
डांडिया कार्यक्रम के दौरान शहर के राघव नगर मोहल्ले में युवकों के दो गुटों में मारपीट हो गई, सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने इस घटना में पांच नामजद और पंद्रह अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक खुखुंदू थाना क्षेत्र के डुमरिया लाला निवासी गौरव यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह राघव नगर के डांडिया कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम से निकलते समय कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया जमकर मारा पीटा, गौरव यादव की शिकायत पर पुलिस ने सिंधी मिल कॉलोनी निवासी सुधांशु तिवारी, नोनिया पट्टी पथरदेवा निवासी आशीष मोदी, नितिश मल्ल, अवनीश कुमार और हर्षित तिवारी सहित 15 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा तिहाई।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग