डांडिया कार्यक्रम से घर जा रहे युवक पर हमला, मनबढ़ों ने मारकर सर फोड़ा…कार्यक्रम स्थल पर मची भगदड़

शहर में नवरात्र पर चल रहे डांडिया कार्यक्रम में मनबढ़ों ने एक युवक को जमकर मारा पीटा, इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई।

देवरिया

Oct 01, 2025

डांडिया कार्यक्रम के दौरान शहर के राघव नगर मोहल्ले में युवकों के दो गुटों में मारपीट हो गई, सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने इस घटना में पांच नामजद और पंद्रह अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित की शिकायत पर पांच नामजद, 15 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

जानकारी के मुताबिक खुखुंदू थाना क्षेत्र के डुमरिया लाला निवासी गौरव यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह राघव नगर के डांडिया कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम से निकलते समय कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया जमकर मारा पीटा, गौरव यादव की शिकायत पर पुलिस ने सिंधी मिल कॉलोनी निवासी सुधांशु तिवारी, नोनिया पट्टी पथरदेवा निवासी आशीष मोदी, नितिश मल्ल, अवनीश कुमार और हर्षित तिवारी सहित 15 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा तिहाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Oct 2025 03:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / डांडिया कार्यक्रम से घर जा रहे युवक पर हमला, मनबढ़ों ने मारकर सर फोड़ा…कार्यक्रम स्थल पर मची भगदड़

