दीपावली पर घर में मचा कोहराम, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे ने खुद को गोली से उड़ाया

देवरिया में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है यहां एक व्यक्ति ने घर में ही पिता की रिवॉल्व से खुद को गोली मार ली, गोली की आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचे परिजन खून से लथपथ पड़ी लाश को देखते ही दहाड़े मार चीखने लगे।

less than 1 minute read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 18, 2025

Up news, suicide news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, युवक ने गोली मारकर किया सुसाइड

शनिवार की देर शाम खुखुंदू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से घर में ही खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गोली चलने की आवाज सुनते ही घर में अफरा-तफरी मच गई, लोग दौड़ कर पहुंचे तो खून से लथपथ पड़े व्यक्ति को अस्पताल लेकर दौड़े और पुलिस को सूचित किए लेकिन तब तक व्यक्ति की धड़कन रुक चुकी थी।

बाथरूम में व्यक्ति ने खुद को मारी गोली, पिता के नाम है रिवॉल्वर का लाइसेंस

जानकारी के मुताबिक खुखुंदू थाना क्षेत्र के पडरी बनमाली गांव के रहने वाले रविशंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय देवेंद्र सिंह ने शनिवार की देर शाम अपने घर के बाहर बने टॉयलेट में जाकर खुद को गोली मार ली। परिवार के सदस्यों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही वे बाथरूम की ओर दौड़े। अंदर पहुंचकर देखा तो रविशंकर सिंह जमीन पर गिर पड़े थे और उनके पास ही रिवॉल्वर पड़ी थी, दिल दहला देने वाला यह यह दृश्य देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई पड़ोसियों ने इसकी सूचना खुखुंदू थाना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

पुलिस ने बरामद किया रिवॉल्वर, घर में मचा कोहराम

घटनास्थल से पुलिस ने उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी बरामद किया, जो रविशंकर के पिता देवेंद्र सिंह के नाम पर थी। परिवार में मृतक की पत्नी और दो बेटियां सौम्या, पलक और बेटा राज है। पिता की मौत के बाद बच्चों और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। थाना प्रभारी खुखुंदू दिनेश मिश्र ने बताया कि फिलहाल प्राथमिक जांच में यह मामला सुसाइड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

18 Oct 2025 11:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / दीपावली पर घर में मचा कोहराम, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे ने खुद को गोली से उड़ाया

