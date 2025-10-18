दीपावली पर घर में मचा कोहराम, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे ने खुद को गोली से उड़ाया

जानकारी के मुताबिक खुखुंदू थाना क्षेत्र के पडरी बनमाली गांव के रहने वाले रविशंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय देवेंद्र सिंह ने शनिवार की देर शाम अपने घर के बाहर बने टॉयलेट में जाकर खुद को गोली मार ली। परिवार के सदस्यों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही वे बाथरूम की ओर दौड़े। अंदर पहुंचकर देखा तो रविशंकर सिंह जमीन पर गिर पड़े थे और उनके पास ही रिवॉल्वर पड़ी थी, दिल दहला देने वाला यह यह दृश्य देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई पड़ोसियों ने इसकी सूचना खुखुंदू थाना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।