नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा कमांडो को कोबरा सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुए बलिदान

देवरिया जिले के CRPF कोबरा कमांडो संदीप की झारखंड में नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा सांप के काटने से हालत बिगड़ गई और वे बलिदान हो गए।

देवरिया

anoop shukla

Oct 02, 2025

देवरिया जिले के रहने वाले CRPF के कोबरा कमांडो की झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कोबरा सांप के काटने से मौत हो गई, बलिदानी जवान कोबरा 209 बटालियन के जवान संदीप कुमार थे। घटना के बाद संदीप कुमार को प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया। हालांकि, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका, इलाज के दौरान वे बलिदान हो गए

नक्सल ऑपरेशन में कोबरा कमांडो को कोबरा सांप ने डंसा

बता दें कि देवरिया जिले के करौता गांव निवासी संदीप कुमार वर्ष 2022 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था, तीन वर्षों से वे सेवा दे रहे थे। घने जंगलों में मुठभेड़ होते रहते हैं जिसमें नक्सलियों के साथ जंगली जीव जंतु भी जवानों के लिए खतरा बने रहते हैं। संदीप कुमार भी अपने साथियों के साथ जंगल से गुजरते समय अचानक एक कोबरा सांप के डसने का शिकार हो गए।

गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा शव, ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि

शहीद संदीप कुमार का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर सेना, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उनके पैतृक गाँव करौता, देवरिया ले जाया गया जहां हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

Published on:

02 Oct 2025 08:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा कमांडो को कोबरा सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुए बलिदान

