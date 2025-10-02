नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा कमांडो को कोबरा सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुए बलिदान

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवान को बलिदान
देवरिया जिले के रहने वाले CRPF के कोबरा कमांडो की झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कोबरा सांप के काटने से मौत हो गई, बलिदानी जवान कोबरा 209 बटालियन के जवान संदीप कुमार थे। घटना के बाद संदीप कुमार को प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया। हालांकि, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका, इलाज के दौरान वे बलिदान हो गए
बता दें कि देवरिया जिले के करौता गांव निवासी संदीप कुमार वर्ष 2022 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था, तीन वर्षों से वे सेवा दे रहे थे। घने जंगलों में मुठभेड़ होते रहते हैं जिसमें नक्सलियों के साथ जंगली जीव जंतु भी जवानों के लिए खतरा बने रहते हैं। संदीप कुमार भी अपने साथियों के साथ जंगल से गुजरते समय अचानक एक कोबरा सांप के डसने का शिकार हो गए।
शहीद संदीप कुमार का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर सेना, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उनके पैतृक गाँव करौता, देवरिया ले जाया गया जहां हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
