नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा कमांडो को कोबरा सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुए बलिदान

बता दें कि देवरिया जिले के करौता गांव निवासी संदीप कुमार वर्ष 2022 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था, तीन वर्षों से वे सेवा दे रहे थे। घने जंगलों में मुठभेड़ होते रहते हैं जिसमें नक्सलियों के साथ जंगली जीव जंतु भी जवानों के लिए खतरा बने रहते हैं। संदीप कुमार भी अपने साथियों के साथ जंगल से गुजरते समय अचानक एक कोबरा सांप के डसने का शिकार हो गए।