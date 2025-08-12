देवरिया का सनकी टीचर…गला पकड़ कर बेरहमी से मासूम को हवा में टांगे रहा, चीख से भी नहीं पसीजा दिल

वीडियो वायरल होते हो शिक्षक के प्रति लोगों का रोष भी बढ़ता जा रहा है, मासूम के साथ इस हरकत पर लोग टीचर पर कारवाई की मांग कर रहे हैं। यह हरकत टीचर द्वारा तब की गई है जब बच्चों के साथ किसी तरह की अमानवीय व्यवहार पर सख्त रोक है। BSA शालिनी श्रीवास्तव ने बताया है कि एक निजी विद्यालय में छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने की जानकारी हुई है। मामले की जांच कराने के लिए बीईओ को निर्देश दिए गए हैं। बुधवार तक बीईओ की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।