देवरिया का सनकी टीचर…गला पकड़ कर बेरहमी से मासूम को हवा में टांगे रहा, चीख से भी नहीं पसीजा दिल

देवरिया में एक स्कूल से हैरान करने वाली खबर है, यहां एक टीचर ने मासूम बच्चों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला कृत्य किया है। बेरहम टीचर ने छात्रों को केवल पीटा ही नहीं बल्कि गर्दन पकड़ कर उन्हें हवा में टांग भी दिया, बच्चे असहाय होकर चीख रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर होते ही बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने संज्ञान ले लिया और मामले की जांच का आदेश दिया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शिक्षक एक छोटे बच्चे को गर्दन पकड़ कर टांग देता है और कुछ देर तक हवा में झुलाए रखने के बाद उसे नीचे उतार देता है। इसके बाद सनकी टीचर मासूम के पेट में भी मारता है।इसके बाद पीछे खड़े एक अन्य छात्र की भी पिटाई करता है। यह वीडियो खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट विद्यालय का बताया जा रहा है।
वीडियो वायरल होते हो शिक्षक के प्रति लोगों का रोष भी बढ़ता जा रहा है, मासूम के साथ इस हरकत पर लोग टीचर पर कारवाई की मांग कर रहे हैं। यह हरकत टीचर द्वारा तब की गई है जब बच्चों के साथ किसी तरह की अमानवीय व्यवहार पर सख्त रोक है। BSA शालिनी श्रीवास्तव ने बताया है कि एक निजी विद्यालय में छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने की जानकारी हुई है। मामले की जांच कराने के लिए बीईओ को निर्देश दिए गए हैं। बुधवार तक बीईओ की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।