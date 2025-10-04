तबाही की बारिश में DM दिव्या मित्तल उतरीं सड़क पर, प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दीं आवश्यक निर्देश

देवरिया जिले में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्वयं सड़कों पर उतरकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। तेज बारिश के कारण जिले भर में जगह-जगह जलभराव हो गया है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है, शहर के मुख्य बाजारों से लेकर मोहल्लों तक पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है।जिलाधिकारी मित्तल ने नगर क्षेत्र और आसपास के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जलभराव की स्थिति, नालियों की सफाई, बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।