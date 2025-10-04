Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

तबाही की बारिश में DM दिव्या मित्तल उतरीं सड़क पर, प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दीं आवश्यक निर्देश

देवरिया जिले में बीते कई घंटों से लगातार हो रही बारिश से जनता की स्थिति दूभर हो गई है। स्थिति का निरीक्षण करने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल स्वयं सड़क पर उतर कर निरीक्षण की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दी।

less than 1 minute read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 04, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मूसलाधार बारिश में DM ने किया निरीक्षण

देवरिया जिले में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्वयं सड़कों पर उतरकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। तेज बारिश के कारण जिले भर में जगह-जगह जलभराव हो गया है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है, शहर के मुख्य बाजारों से लेकर मोहल्लों तक पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है।जिलाधिकारी मित्तल ने नगर क्षेत्र और आसपास के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जलभराव की स्थिति, नालियों की सफाई, बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।

बारिश के पानी का तत्काल निकासी कराया जाए

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि बारिश से प्रभावित नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, जिन स्थानों पर जलभराव है वहां तुरंत पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगर पालिका और नगर पंचायत के कर्मचारियों को नालियों की सफाई और पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी कार्य तत्काल शुरू करने का आदेश दिया।

ट्रैफिक पुलिस को भी फील्ड में व्यवस्था सम्हालने का दिया गया निर्देश

यातायात पुलिस को भी मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति न बनने देने और अधिकारियों को स्वयं फील्ड में रहकर हालात की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि संकट की इस स्थिति में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा लापरवाही की गई तो कड़ी कारवाई की जाएगी।

04 Oct 2025 11:34 pm

