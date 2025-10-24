अन्नकूट महोत्सव में डीएम दिव्या मित्तल का भक्तिभाव पूर्ण नृत्य, भक्तों के बीच दिखा अनोखा अंदाज

जानकारी के मुताबिक हर वर्ष की तरह इस बार भी तिरुपति बालाजी भक्ति वाटिका में पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायणाचार्य ने गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया था। कार्यक्रम में डीएम दिव्या मित्तल के साथ नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह भी पहुंचीं थीं। इस दौरान में भारी संख्या में भक्तों की भी उपस्थिति थी। प्रारंभ में डीएम दिव्या मित्तल, अलका सिंह ने ने गौ पूजन किया फिर भगवान की पालकी में दिव्य सवारी निकाली, मंत्रोच्चारण के साथ भगवान को भोग लगाया गया और भजन-कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हुआ। अन्नकूट महोत्सव के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई जिसमें डीएम, नगर पालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।