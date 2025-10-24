Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

अन्नकूट महोत्सव में डीएम दिव्या मित्तल का भक्तिभाव पूर्ण नृत्य, भक्तों के बीच दिखा अनोखा अंदाज

जिले में कसया रोड स्थित तिरुपति बालाजी भक्ति वाटिका में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डीएम दिव्या मित्तल ने गौपूजन किया और भगवान की दिव्य सवारी में भी भाग लिया, इस दौरान भजन की प्रस्तुति पर खुद को रोक नहीं पाईं और महिला भक्तों संग जमकर नृत्य की।

less than 1 minute read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 24, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, DM देवरिया दिव्या मित्तल

देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल फिलहाल कड़क प्रशासनिक छवि के रूप में जानी जाती हैं, पर त्योहारों में उनका अनोखा रूप भी देखने को मिलता है जब वे पूरी तरह इन पर्वों पर भक्तिभावना में रच बस जाती हैं। अभी नवरात्र महोत्सव में मां दुर्गा के पूजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीं तो बीते अन्नकूट महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण के भजनों पर वह खुद को रोक नहीं पाईं और झूमकर नृत्य करने लगीं। डीएम ने पूजा-अर्चना के बाद श्रीकृष्ण के भजनों पर महिलाओं के साथ जमकर नृत्य किया।

गोवर्धन पूजा में शामिल हुईं डीएम दिव्या मित्तल, भक्तों के साथ भजन गीतों के रस में डूबी

जानकारी के मुताबिक हर वर्ष की तरह इस बार भी तिरुपति बालाजी भक्ति वाटिका में पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायणाचार्य ने गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया था। कार्यक्रम में डीएम दिव्या मित्तल के साथ नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह भी पहुंचीं थीं। इस दौरान में भारी संख्या में भक्तों की भी उपस्थिति थी। प्रारंभ में डीएम दिव्या मित्तल, अलका सिंह ने ने गौ पूजन किया फिर भगवान की पालकी में दिव्य सवारी निकाली, मंत्रोच्चारण के साथ भगवान को भोग लगाया गया और भजन-कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हुआ। अन्नकूट महोत्सव के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई जिसमें डीएम, नगर पालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

आपको बता दें कि देवरिया की वर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल (IAS) ने 14 जुलाई 2024 को जिले का पदभार ग्रहण किया था, वह 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और देवरिया की 68वीं डीएम हैं। इससे पहले वह मिर्जापुर और संत कबीर नगर की जिलाधिकारी रह चुकी हैं।

Published on:

24 Oct 2025 12:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / अन्नकूट महोत्सव में डीएम दिव्या मित्तल का भक्तिभाव पूर्ण नृत्य, भक्तों के बीच दिखा अनोखा अंदाज

देवरिया

उत्तर प्रदेश

