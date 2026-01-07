पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर, कल ही हुई थी जमानत खारिज

सीने में तेज दर्द और घबराहट की शिकायत के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उन्हें देवरिया के Maharshi Devaraha Baba Medical College में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई और रात करीब 2 बजे उन्हें गोरखपुर के BRD Medical College के लिए रेफर कर दिया।फिलहाल, उनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जा रही है।