देवरिया में भीषण हादसा…सड़क पार कर रही महिला से टकराई बाइक, ट्रक में घुसी…तीन की मौत

दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने फौरन तीनों युवकों और महिला को लेकर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला, बाइक सवार अनूप, किशन को मृत घोषित कर दिया। जबकि राज का उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए।हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का जमावड़ा लग गया है