देवरिया में भीषण हादसा…सड़क पार कर रही महिला से टकराई बाइक, ट्रक में घुसी…तीन की मौत

शुक्रवार की सुबह देवरिया में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है, यहां दुर्घटना में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक देवरिया के कसया रोड निवासी किशन, अनूप व राज कुमार एक ही बाइक से सुबह करीब 8 बजे कसया रोड की तरफ जा रहे थे। अचानक कसया रोड ओवरब्रिज के समीप एक महिला सामने से आ गई। महिला को ठोकर मारने के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक में घुस गई। इस हादसे में सभी घायल हो गए।
दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने फौरन तीनों युवकों और महिला को लेकर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला, बाइक सवार अनूप, किशन को मृत घोषित कर दिया। जबकि राज का उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए।हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का जमावड़ा लग गया है