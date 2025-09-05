Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

देवरिया में भीषण हादसा…सड़क पार कर रही महिला से टकराई बाइक, ट्रक में घुसी…तीन की मौत

देवरिया में शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे हो गया, यहां एक सड़क हादसे में सुबह तीन लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक महिला से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी।

देवरिया

anoop shukla

Sep 05, 2025

Up news, Deoria
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, देवरिया में सड़क हादसे में तीन की मौत

शुक्रवार की सुबह देवरिया में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है, यहां दुर्घटना में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

सड़क पर कर रही महिला से टकराई बाइक, ट्रक में घुसी

जानकारी के मुताबिक देवरिया के कसया रोड निवासी किशन, अनूप व राज कुमार एक ही बाइक से सुबह करीब 8 बजे कसया रोड की तरफ जा रहे थे। अचानक कसया रोड ओवरब्रिज के समीप एक महिला सामने से आ गई। महिला को ठोकर मारने के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक में घुस गई। इस हादसे में सभी घायल हो गए।

तीन लोगों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर हालत में भर्ती

दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने फौरन तीनों युवकों और महिला को लेकर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला, बाइक सवार अनूप, किशन को मृत घोषित कर दिया। जबकि राज का उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए।हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का जमावड़ा लग गया है

05 Sept 2025 10:04 am

देवरिया में भीषण हादसा…सड़क पार कर रही महिला से टकराई बाइक, ट्रक में घुसी…तीन की मौत

