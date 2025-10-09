यूपी के इस जिले में राम-लक्ष्मण बने कलाकारों की पिटाई, पुलिस कप्तान का सख्त एक्शन

कलाकारों की पिटाई से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही एसपी पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि विवाद की सूचना पहले ही दी गई थी इसके बाद भी राम बारात निकलने के दौरान कोई पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई और मनबढ़ युवकों ने पिटाई कर दी। ग्रामीण थानेदार व दारोगा की लापरवाही पर हंगामा करने लगे। एसपी के मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही बताई, जिसके बाद एसपी ने दोनों को मौके पर ही लाइन हाजिर कर दिया।