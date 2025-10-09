यूपी के इस जिले में राम-लक्ष्मण बने कलाकारों की पिटाई, पुलिस कप्तान का सख्त एक्शन

फोटो सोर्स: X, देवरिया में थाना प्रभारी, दरोगा लाइन हाजिर
देवरिया में थाना पुलिस की लापरवाही से रामलीला के दौरान मनबढ़ों ने राम और लक्ष्मण बने कलाकारों की पिटाई कर दी, स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाद की पृष्ठभूमि दो दिन पहले ही तैयार हो गई थी जब रामलीला के दौरान महिलाओं की लाइन में कुछ युवक भी घुस गए, इसका रामलीला कमेटी ने विरोध किया तब मौके पर दोनों और से विवाद भी हुआ।
इस विवाद की जानकारी थाने पर भी दी गई लेकिन पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया, जिससे मनबढ़ों ने गुरुवार को रामलीला के कलाकारों की पिटाई कर दी। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संजीव सुमन, एएसपी आनंद कुमार पांडेय पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। साथ ही एसपी ने लारपरवाही पर प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी व सब इंस्पेक्टर शिवबचन को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
जानकारी के मुताबिक एकौना गाव में रामलीला का आयोजन हो रहा है, सात अक्टूबर को गांव में मेला लगा तो कुछ युवक लड़कियों के लाइन में खड़े हो गए। जिसको लेकर रामलीला समिति के लोगों ने विरोध जताया और कहासुनी हो गई। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
गुरुवार की शाम गांव में राम बारात निकली, राम की भूमिका में आदर्श पांडेय, लक्ष्मण की भूमिका शिवमंगल पांडेय, कमेटी के अध्यक्ष अतुल पांडेय समेत अन्य लोग जा रहे थे। पहले से खाये कुछ युवकों ने राम बारात में शामिल आदर्श पांडेय, शिवमंगल पांडेय, अतुल पांडेय समेत आधा दर्जन लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान राम व लक्ष्मण बने किशोरों के सिर फट गए, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
कलाकारों की पिटाई से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही एसपी पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि विवाद की सूचना पहले ही दी गई थी इसके बाद भी राम बारात निकलने के दौरान कोई पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई और मनबढ़ युवकों ने पिटाई कर दी। ग्रामीण थानेदार व दारोगा की लापरवाही पर हंगामा करने लगे। एसपी के मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही बताई, जिसके बाद एसपी ने दोनों को मौके पर ही लाइन हाजिर कर दिया।
