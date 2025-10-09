Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

यूपी के इस जिले में राम-लक्ष्मण बने कलाकारों की पिटाई, पुलिस कप्तान का सख्त एक्शन

देवरिया जिले के एकौना गांव में रामलीला के दौरान कुछ युवकों ने कलाकारों से विवाद कर लिया। इसकी सूचना पुलिस को देने के बाद भी कारवाई नहीं हुई। गुरुवार को जब राम बारात निकल रही थी तब खार खाए युवकों ने मौका देखते ही कलाकारों को पीट कर घायल कर दिया।

2 min read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 09, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: X, देवरिया में थाना प्रभारी, दरोगा लाइन हाजिर

देवरिया में थाना पुलिस की लापरवाही से रामलीला के दौरान मनबढ़ों ने राम और लक्ष्मण बने कलाकारों की पिटाई कर दी, स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाद की पृष्ठभूमि दो दिन पहले ही तैयार हो गई थी जब रामलीला के दौरान महिलाओं की लाइन में कुछ युवक भी घुस गए, इसका रामलीला कमेटी ने विरोध किया तब मौके पर दोनों और से विवाद भी हुआ।

SP ने थाना प्रभारी, दरोगा को किया लाइन हाजिर

इस विवाद की जानकारी थाने पर भी दी गई लेकिन पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया, जिससे मनबढ़ों ने गुरुवार को रामलीला के कलाकारों की पिटाई कर दी। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संजीव सुमन, एएसपी आनंद कुमार पांडेय पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। साथ ही एसपी ने लारपरवाही पर प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी व सब इंस्पेक्टर शिवबचन को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक एकौना गाव में रामलीला का आयोजन हो रहा है, सात अक्टूबर को गांव में मेला लगा तो कुछ युवक लड़कियों के लाइन में खड़े हो गए। जिसको लेकर रामलीला समिति के लोगों ने विरोध जताया और कहासुनी हो गई। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

राम बारात निकलने के दौरान कलाकारों पर हमला

गुरुवार की शाम गांव में राम बारात निकली, राम की भूमिका में आदर्श पांडेय, लक्ष्मण की भूमिका शिवमंगल पांडेय, कमेटी के अध्यक्ष अतुल पांडेय समेत अन्य लोग जा रहे थे। पहले से खाये कुछ युवकों ने राम बारात में शामिल आदर्श पांडेय, शिवमंगल पांडेय, अतुल पांडेय समेत आधा दर्जन लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान राम व लक्ष्मण बने किशोरों के सिर फट गए, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे आक्रोशित ग्रामीण

कलाकारों की पिटाई से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही एसपी पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि विवाद की सूचना पहले ही दी गई थी इसके बाद भी राम बारात निकलने के दौरान कोई पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई और मनबढ़ युवकों ने पिटाई कर दी। ग्रामीण थानेदार व दारोगा की लापरवाही पर हंगामा करने लगे। एसपी के मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही बताई, जिसके बाद एसपी ने दोनों को मौके पर ही लाइन हाजिर कर दिया।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में लगा “खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे ” लिखा पोस्टर…पुलिस ने उतरवाया
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 11:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी के इस जिले में राम-लक्ष्मण बने कलाकारों की पिटाई, पुलिस कप्तान का सख्त एक्शन

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SP के निरीक्षण में थाने में मिली खामियां ही खामियां…हथियार तक चलाने की जानकारी नहीं

Up news, Deoria police
देवरिया

यूपी के इस जिले की हैं टीईटी से विवाद करने वाली ‘मास्टरनी’ , बोली- ‘अबकी धरा गइल तब मुड़ी काट देब’

देवरिया

शासन की बड़ी कारवाई, मेडिकल कालेज के प्राचार्य पद से हटाए गये…पानी की टंकी में शव मिलने का है मामला

Up news, Deoria news
देवरिया

यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में मिली सड़ी लाश, छत पर मिलीं शराब की बोतलें…आपत्तिजनक सामान

Up news, Deoria crime news
देवरिया

फेल करने का भय दिखा स्कूल प्रबंधक करता रहा नाबालिग से रेप, तबियत खराब होने पर परिजनों के उड़े जोश

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.