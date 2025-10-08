Patrika LogoSwitch to English

शासन की बड़ी कारवाई, मेडिकल कालेज के प्राचार्य पद से हटाए गये…पानी की टंकी में शव मिलने का है मामला

देवरिया मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में मिली लाश के मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन ने प्राचार्य को लखनऊ संबद्ध कर दिया है और जांच अधिकारी DM देवरिया दिव्या मित्तल को नियुक्त किया है।

less than 1 minute read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 08, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मेडिकल कालेज के कार्यवाहक प्राचार्य

शासन ने मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में शव मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार बरनवाल को पद से हटा दिया गया है। शासन ने उन्हें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय, लखनऊ से संबद्ध किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पानी की टंकी से शव बरामद हुआ, यह बताता है कि आला दर्जे की लापरवाही बरती गई है चाहे वो सुरक्षा या फिर मरीजों के सेहत से जुड़ा मामला हो।

DM देवरिया जांच अधिकारी नियुक्त

इस प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए DM देवरिया दिव्या मित्तल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने का निर्देश दिया गया है। जांच पूरी होने तक डॉ. बरनवाल को पद से हटाया गया है। उनके स्थान पर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा की आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (एनाटॉमी विभाग) डॉ. रजनी को देवरिया मेडिकल कॉलेज का कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया गया है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / शासन की बड़ी कारवाई, मेडिकल कालेज के प्राचार्य पद से हटाए गये…पानी की टंकी में शव मिलने का है मामला

