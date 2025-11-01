पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, SP ने कई पुलिसकर्मियों को दी नई जिम्मेदारी

क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर तेज जगन्नाथ सिंह को अब IGRS व फीडबैक सेल का प्रभारी बनाया गया है। लार थाना के कस्बा चौकी प्रभारी अश्वनी प्रधान को SP कार्यालय में तैनात किया गया है। पुलिस लाइन में तैनात सुशील कुमार को लार थाने का कस्बा चौकी प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन से कई सब इंस्पेक्टर को विभिन्न थानों में भेजा गया है। इनमें आशीष मिश्रा को खुखुंदू थाना, अमरीश बहादुर को एकौना थाना, राजवंश कुशवाहा को सुरौली थाना, राम अवध प्रसाद को मईल थाना, जयप्रकाश पांडे को भाटपाररानी थाना, आनंद कुमार को रामपुर कारखाना थाना, मनोज कुमार सिंह को बनकटा थाना और दिनेश राम को रुद्रपुर थाना शामिल हैं।