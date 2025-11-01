Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, SP ने कई पुलिसकर्मियों को दी नई जिम्मेदारी

देवरिया पुलिस महकमे में शुक्रवार की रात बड़ा फेरबदल हुआ है। यह पूरी करवाई जनता को बेहतर रिलीफ देने के लिए SP देवरिया ने की है। इसके अंतर्गत कई पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी मिली है।

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 01, 2025

Up news, Deoria police

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP देवरिया संजीव सुमन

देवरिया SP संजीव सुमन ने शुक्रवार रात बड़ा फेरबदल करते हुए कई थानों और शाखाओं में तैनात इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। SP के जारी आदेश पर नवागत CO को भवन और यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, प्रभारी IGRS व फीडबैक सेल के इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसी तरह, खुखुंदू थाना में तैनात संदीप सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है।

कई पुलिसकर्मियों को मिली नई जिम्मेदारी

क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर तेज जगन्नाथ सिंह को अब IGRS व फीडबैक सेल का प्रभारी बनाया गया है। लार थाना के कस्बा चौकी प्रभारी अश्वनी प्रधान को SP कार्यालय में तैनात किया गया है। पुलिस लाइन में तैनात सुशील कुमार को लार थाने का कस्बा चौकी प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन से कई सब इंस्पेक्टर को विभिन्न थानों में भेजा गया है। इनमें आशीष मिश्रा को खुखुंदू थाना, अमरीश बहादुर को एकौना थाना, राजवंश कुशवाहा को सुरौली थाना, राम अवध प्रसाद को मईल थाना, जयप्रकाश पांडे को भाटपाररानी थाना, आनंद कुमार को रामपुर कारखाना थाना, मनोज कुमार सिंह को बनकटा थाना और दिनेश राम को रुद्रपुर थाना शामिल हैं।

फेरबदल का उद्वेश्य जनता को तत्काल मिले रिलीफ

विंध्याचल शुक्ला को लार का SSI, अरविंद कुमार यादव को बघौचघाट का SSI और महिला दरोगा ममता मिश्रा को सुरौली का SSI नियुक्त किया गया है।साथ ही, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार यादव को बरियारपुर थाने का हेड मोहर्रिर अपराध, शमशेर यादव को मईल थाना, आशीष श्रीवास्तव को चुनाव सेल, महिला कांस्टेबल कविता को न्यायालय सुरक्षा, अभिषेक यादव को फील्ड यूनिट और श्रवण यादव को वीआईपी सेल में तैनात किया गया है। इन फेरबदल का उद्वेश्य क्राइम कंट्रोल और जनता को त्वरित न्याय मिलना है।

Published on:

01 Nov 2025 09:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, SP ने कई पुलिसकर्मियों को दी नई जिम्मेदारी

