देवरिया

दर्दनाक…प्लेटफॉर्म पर घूम रहे युवक का खौफनाक कांड, स्टेशन पर मचा हड़कंप

मंगलवार सुबह देवरिया रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हो गया, यहां ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक का शरीर दो हिस्सों में कटकर अलग हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 28, 2025

Up news, Deoria accident

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रेलवे ट्रैक पर चपेट में आया युवक

मंगलवार सुबह लगभग सात बजे देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के पास कसया ढाला के निकट एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में युवक का शरीर दो हिस्सों में कटकर अलग हो गया है।

मालगाड़ी के ट्रैक पर आया युवक, दो हिस्सों में कटा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोरखपुर की ओर जा रही एक मालगाड़ी स्टेशन पार कर रही थी, तभी युवक अचानक ट्रैक पर आ गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत जीआरपी देवरिया सदर को सूचना दी। सूचना मिलते ही जीआरपी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, जीआरपी स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही।

Updated on:

28 Oct 2025 11:16 am

Published on:

28 Oct 2025 10:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / दर्दनाक…प्लेटफॉर्म पर घूम रहे युवक का खौफनाक कांड, स्टेशन पर मचा हड़कंप

