दर्दनाक…प्लेटफॉर्म पर घूम रहे युवक का खौफनाक कांड, स्टेशन पर मचा हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोरखपुर की ओर जा रही एक मालगाड़ी स्टेशन पार कर रही थी, तभी युवक अचानक ट्रैक पर आ गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत जीआरपी देवरिया सदर को सूचना दी। सूचना मिलते ही जीआरपी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, जीआरपी स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही।