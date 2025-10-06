फेल करने का भय दिखा स्कूल प्रबंधक करता रहा नाबालिग से रेप, तबियत खराब होने पर परिजनों के उड़े जोश

देवरिया सदर CO संजय रेड्डी ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कक्षा आठ में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। उन्होंने तहरीर के हवाले से बताया कि पीड़िता कक्षा आठ की छात्रा है और स्कूल प्रबंधक कई दिनों से उसका कथित तौर पर यौन शोषण कर रहा था। लड़की पिता ने बताया कि दो दिन पहले जब वे छुट्टी पर घर आए, तो उनकी बेटी डरी-सहमी थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बच्ची ने बताया कि जब वह कक्षा से टॉयलेट जाती थी, तो प्रबंधक उसे अपने ऑफिस में बुलाता था और टॉयलेट में ले जाकर उसके कपड़े उतरवा देता था।