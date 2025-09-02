शीतल कुमार मिश्र बनाए गए विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्य काल से स्वयंसेवक शीतल कुमार मिश्र को देवरिया में हुए 30 और 31 अगस्त को दो दिवसीय प्रांत योजना बैठक में पुनः विभाग मंत्री के पद पर दायित्व दिया गया है। शीतल कुमार मिश्रा संघ के बाल्यकाल के स्वयंसेवक है सन 2009 में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष नागपुर से उन्होंने संघ का प्रशिक्षण लिया, संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात विश्व हिंदू परिषद में विगत दो वर्षों से विभाग मंत्री के नाते से कार्य देख रहे थे।
दो दिवसीय प्रांत की योजना बैठक में उन्हें पुनः विभाग मंत्री का दायित्व दिया गया है इसके साथ ही राहुल यादव को गोरखपुर दक्षिण जिला का बजरंग का जिला सह संयोजक एवं विकास यादव को बजरंग दल का जिला सुरक्षा प्रमुख बनाया गया सौसर पर विश्व हिंदू परिषद के अनेक कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्ति करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई प्रेषित की जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विष्णु सिंह, जिला मंत्री संजीत श्रीवास्तव, अनूप शुक्ला, दुर्गेश त्रिपाठी।
जिले में व नगर, प्रखंड में अन्य पदाधिकारी का दायित्व परिवर्तन जिला योजना बैठक 13 सितंबर को होगा। उपरोक्त घोषणा विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत की प्रान्त योजना बैठक के द्वितीय दिवस के समापन सत्र पर विहिप क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान गजेंद्र जी व प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान राजेश जी कि उपस्थिति में प्रांत मंत्री श्रीमान नागेंद्र जी ने घोषणा की। इस अवसर पर गोरक्ष प्रांत के 21 जिलों में निवास करने वाले प्रात कार्यकारीणी के सैकड़ो पदाधिकारी उपस्थित रहे।