शीतल कुमार मिश्र बनाए गए विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्य काल से स्वयंसेवक शीतल कुमार मिश्र को देवरिया में हुए 30 और 31 अगस्त को दो दिवसीय प्रांत योजना बैठक में पुनः विभाग मंत्री के पद पर दायित्व दिया गया है। शीतल कुमार मिश्रा संघ के बाल्यकाल के स्वयंसेवक है सन 2009 में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष नागपुर से उन्होंने संघ का प्रशिक्षण लिया, संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात विश्व हिंदू परिषद में विगत दो वर्षों से विभाग मंत्री के नाते से कार्य देख रहे थे।