देवरिया में दर्दनाक हादसा, नहाते समय डूबने से दो मासूमों की मौत…परिजनों में मचा कोहराम

रविवार को देवरिया के बरहज तहसील के सतराव गांव के हटवा टोला में एक पोखरे में नहाते समय दो मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान भीम यादव और टिशू यादव के रूप में हुई है। रविवार को भीम और टिशू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के पास स्थित पोखरे पर चार अन्य बच्चों के साथ नहाने चले गए। नहाते समय दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए। साथ नहा रहे बच्चों ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।स्थानीय लोगों ने तलाश शुरू की, काफी प्रयास के बाद दोपहर में दोनों बच्चों के शव बरामद हुए।