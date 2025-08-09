राखी बांधने जा रहे परिवार पर गिरा पेड़…बहनोई, भांजे की मौत…बहन और भांजियों की हालत गंभीर

पत्नी ममता देवी और बेटियां शिवानी और सोनाली गंभीर रूप से घायल थीं। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही लार पुलिस भी मौके पर पहुंची।पुलिस ने पेड़ को सड़क से हटवाया और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से मृतकों के गांव और ससुराल में मातम छा गया है।