9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देवरिया

राखी बांधने जा रहे परिवार पर गिरा पेड़…बहनोई, भांजे की मौत…बहन और भांजियों की हालत गंभीर

देवरिया में शनिवार को रक्षा बंधन के दिन हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया। यहां अपने भाई को राखी बांधने जा रही बहन का परिवार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया।

देवरिया

anoop shukla

Aug 09, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, देवरिया में दर्दनाक हादसे में दो की मौत

देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पेट्रोल पंप के पास एक पुराना पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। इसकी चपेट में बाइक सवार एक परिवार आ गया। हादसे में पिता और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं।

पत्नी को राखी बंधवाने ससुराल ले जा रहे थे, बाइक पर गिरा पेड़

जानकारी के मुताबिक घटना के समय थाना मदनपुर के
संतोष चौहान अपनी पत्नी ममता देवी, बेटियां शिवानी, सोनाली और बेटा शिवा के साथ ससुराल जा रहे थे। वे पत्नी के भाई को राखी बंधवाने के लिए लार थाना क्षेत्र के राऊतपार रघेन जा रहे थे। दोपहर में जब वे पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, तभी सड़क किनारे खड़ा पुराना पेड़ अचानक टूटकर बाइक पर गिर गया।

ये भी पढ़ें

पहले भी की थी मामी के साथ जबरदस्ती; इस बार रेप नहीं कर पाया तो भांजे ने कर डाला ये खौफनाक कांड, गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर
UP Crime

घटना के बाद मची अफरा तफरी, पिता और बेटे की मौत

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में अफरातफरी मच गई, लोग तुरंत दौड़कर पहुंचे। उन्होंने पेड़ के नीचे दबे सभी पांचों लोगों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने जेसीबी से पेड़ की डाल हटाई गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए लार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने संतोष चौहान और उनके छह वर्षीय बेटे शिवा को मृत घोषित कर दिया।

पत्नी और बेटी की हालत गंभीर, परिवार में मातम

पत्नी ममता देवी और बेटियां शिवानी और सोनाली गंभीर रूप से घायल थीं। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही लार पुलिस भी मौके पर पहुंची।पुलिस ने पेड़ को सड़क से हटवाया और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से मृतकों के गांव और ससुराल में मातम छा गया है।

ये भी पढ़ें

लखीमपुर खीरी में सड़क पर फिसली बाइक, टंकी फटने से लगी आग, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
लखीमपुर खेरी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 05:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / राखी बांधने जा रहे परिवार पर गिरा पेड़…बहनोई, भांजे की मौत…बहन और भांजियों की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.