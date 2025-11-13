देवरिया में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

देवरिया जिले में खामपार थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ पर बुधवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक परसिया छितनी सिंह गांव निवासी गोलू गुप्ता, कमलेश खरवार और राकेश बुधवार देर शाम एक ही बाइक से अपने घर लौट रहे थे। बंगरा-पड़री मार्ग पर स्थित नवादा मोड़ के पास पहुंचते ही एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।