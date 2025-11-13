Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

देवरिया में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बुधवार की देर शाम एक ही बाइक पर सवार तीन युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। पुलिस तीनों को भाटपाररानी पीएचसी ले गई। जहां चिकित्सकों ने परसिया छितनी सिंह गोलू गुप्ता और कमलेश खरवार मृत घोषित कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 13, 2025

Up news, deoria news

फोटो सोर्स: इमेज, बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत

देवरिया जिले में खामपार थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ पर बुधवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक परसिया छितनी सिंह गांव निवासी गोलू गुप्ता, कमलेश खरवार और राकेश बुधवार देर शाम एक ही बाइक से अपने घर लौट रहे थे। बंगरा-पड़री मार्ग पर स्थित नवादा मोड़ के पास पहुंचते ही एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद परखच्चे उड़े, दो की मौत

दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपार रानी ले गए। वहां डॉक्टरों ने गोलू गुप्ता और कमलेश खरवार को मृत घोषित कर दिया। राकेश को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर खामपार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे की खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया, दुर्घटना के बाद पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में लगी है।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…ड्यूटी से लौट रहे सिपाही की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

देवरिया में दरोगा की पिस्टल छीनकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कारवाई में पशु तस्कर को लगी गोली…मौके पर मची अफरातफरी

Up news, Deoria news
देवरिया

‘सबसे पहले हमने फेंफड़ा देखा….’ चश्मदीदों ने सुनाई कार ब्लास्ट की पूरी कहानी; कैसे पलभर में बदल गया माहौल?

delhi car blast case update eyewitnesses recount full story of incident
देवरिया

दिल्ली ब्लास्ट: DIG रेंज ने देवरिया रेलवे स्टेशन का किया सघन निरीक्षण, CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का निर्देश

Up news, gorakhpur
देवरिया

दिल्ली ब्लास्ट : बीजेपी की पूर्व जिला महामंत्री का बेटा कार विस्फोट में घायल, परिजनों में हड़कंप

Up news, Deoria news
देवरिया

ऑपरेशन लंगड़ा : ताबड़तोड़ चली गोलियां, फरार पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.