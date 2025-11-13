देवरिया में मनबढ़ का तांडव…सिर्फ इस बात पर व्यापारी को मारा गोली, परिजनों में कोहराम

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोली लगने से घायल युवक
देवरिया में चटनी गढ़ही के समीप बुधवार की रात मनबढ़ युवक ने एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए गोली मार दिया क्योंकि मोबाइल बनवाने के बाद दुकानदार ने उनसे रुपये मांग लिया, घायल दुकानदार के हाथ व बाएं तरफ पेट में गोली लगी है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज ले आए, यहां घायल की स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर भेज दिया।
जानकारी के मुताबिक मोबाइल दुकानदार राहुल चौरसिया चटनी गड़ही के पास मोबाइल की दुकान है। शाम को एक युवक पहुंचा और मोबाइल बनाने को दिया। मोबाइल लेने के लिए वह शाम को तकरीबन सात बजे पहुंचा तो राहुल ने उससे 11 सौ रुपये मोबाइल बनाने के दौरान आए खर्च को मांगा। बदमाश बिना रुपये दिए ही मोबाइल ले कर जाने की बात कहते हुए धमकी देने लगा। दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो मनबढ़ ने उसे गोली मारी दी। गोली चलते ही आसपास के दुकानदार शोर मचाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।
गोली चलने की घटना की जानकारी मिलने के बाद ASP आनंद पांडेय मेडिकल कालेज की इमरजेंसी पहुंचे और पीड़ित से घटना के बारे में जानकारी ली। उनके साथ सीओ संजय रेड्डी व प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। युवक की स्थिति देख परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाली पुलिस और एसओजी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। कुल पांच स्थानों पर छापेमारी कर छह मनबढ़ युवकों को पुलिस ने उठाया है। पुलिस ने घायल व्यापारी का भी बयान दर्ज किया है।
