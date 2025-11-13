देवरिया में मनबढ़ का तांडव…सिर्फ इस बात पर व्यापारी को मारा गोली, परिजनों में कोहराम

जानकारी के मुताबिक मोबाइल दुकानदार राहुल चौरसिया चटनी गड़ही के पास मोबाइल की दुकान है। शाम को एक युवक पहुंचा और मोबाइल बनाने को दिया। मोबाइल लेने के लिए वह शाम को तकरीबन सात बजे पहुंचा तो राहुल ने उससे 11 सौ रुपये मोबाइल बनाने के दौरान आए खर्च को मांगा। बदमाश बिना रुपये दिए ही मोबाइल ले कर जाने की बात कहते हुए धमकी देने लगा। दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो मनबढ़ ने उसे गोली मारी दी। गोली चलते ही आसपास के दुकानदार शोर मचाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।