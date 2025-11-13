Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

देवरिया में मनबढ़ का तांडव…सिर्फ इस बात पर व्यापारी को मारा गोली, परिजनों में कोहराम

बुधवार देर शाम मोबाइल मरम्मत के पैसे मांगने पर एक दुकानदार को गोली मार दी गई। घटना सीसी रोड स्थित चटनी गड़ही के पास हुई। घायल दुकानदार को गंभीर हालत में देवरिया मेडिकल कॉलेज से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 13, 2025

Up news, Deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोली लगने से घायल युवक

देवरिया में चटनी गढ़ही के समीप बुधवार की रात मनबढ़ युवक ने एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए गोली मार दिया क्योंकि मोबाइल बनवाने के बाद दुकानदार ने उनसे रुपये मांग लिया, घायल दुकानदार के हाथ व बाएं तरफ पेट में गोली लगी है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज ले आए, यहां घायल की स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर भेज दिया।

मोबाइल रिपेयरिंग का खर्च मांगने कर मनबढ़ ने मारी गोली

जानकारी के मुताबिक मोबाइल दुकानदार राहुल चौरसिया चटनी गड़ही के पास मोबाइल की दुकान है। शाम को एक युवक पहुंचा और मोबाइल बनाने को दिया। मोबाइल लेने के लिए वह शाम को तकरीबन सात बजे पहुंचा तो राहुल ने उससे 11 सौ रुपये मोबाइल बनाने के दौरान आए खर्च को मांगा। बदमाश बिना रुपये दिए ही मोबाइल ले कर जाने की बात कहते हुए धमकी देने लगा। दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो मनबढ़ ने उसे गोली मारी दी। गोली चलते ही आसपास के दुकानदार शोर मचाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस ने छापेमारी कर आधा दर्जन लोगों को उठाया, घायल का बयान दर्ज

गोली चलने की घटना की जानकारी मिलने के बाद ASP आनंद पांडेय मेडिकल कालेज की इमरजेंसी पहुंचे और पीड़ित से घटना के बारे में जानकारी ली। उनके साथ सीओ संजय रेड्डी व प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। युवक की स्थिति देख परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाली पुलिस और एसओजी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। कुल पांच स्थानों पर छापेमारी कर छह मनबढ़ युवकों को पुलिस ने उठाया है। पुलिस ने घायल व्यापारी का भी बयान दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें

सड़क पर पड़ी मिली युवती की बिना कपड़ों की लाश, कुत्ते नोंच रहे थे, रेप के बाद कत्ल!
हमीरपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में मनबढ़ का तांडव…सिर्फ इस बात पर व्यापारी को मारा गोली, परिजनों में कोहराम

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

देवरिया में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Up news, deoria news
देवरिया

देवरिया में दरोगा की पिस्टल छीनकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कारवाई में पशु तस्कर को लगी गोली…मौके पर मची अफरातफरी

Up news, Deoria news
देवरिया

‘सबसे पहले हमने फेंफड़ा देखा….’ चश्मदीदों ने सुनाई कार ब्लास्ट की पूरी कहानी; कैसे पलभर में बदल गया माहौल?

delhi car blast case update eyewitnesses recount full story of incident
देवरिया

दिल्ली ब्लास्ट: DIG रेंज ने देवरिया रेलवे स्टेशन का किया सघन निरीक्षण, CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का निर्देश

Up news, gorakhpur
देवरिया

दिल्ली ब्लास्ट : बीजेपी की पूर्व जिला महामंत्री का बेटा कार विस्फोट में घायल, परिजनों में हड़कंप

Up news, Deoria news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.