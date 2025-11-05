यूपी पुलिस बनी देवदूत…नदी में कूद रही लड़की की बचाई जान, जरा सी चूक छीन लेती जिंदगी

जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 4.30 बजे CO सिटी संजय कुमार रेड्डी और इंस्पेक्टर अभिषेक यादव पुलिस टीम के साथ पुराना पटनवा पुल के आसपास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि पुल पर एक लड़की नदी में कूदने के लिए नीचे उतर रही है। CO ने यह दृश्य देख फौरन रेस्क्यू शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले लड़की को अपनी बातों में उलझाए रखा। इसी बीच, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे कूदने से ठीक पहले पकड़ लिया गया। डिप्रेशन में दिख रही लड़की किसी बात का भी जवाब नहीं दे पा रही थी। पुलिस ने लड़की को थाने लाया और महिला सिपाहियों ने उससे बात की।