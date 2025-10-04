धमतरी में भीषण हादसा: डंपर में बुलेट घुसने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत, मृतकों में एक आर्मी जवान भी शामिल

मिली जानकारी के अनुसार, बाजार कुर्रीडीह और पिपरछेड़ी निवासी तीन दोस्त शुक्रवार की शाम बुलेट बाइक (CG 05 क्रमांक) से घूमने के लिए निकले थे। वे जैसे ही माकरदोना मोड़ के पास पहुंचे, तभी भारतमाला प्रोजेक्ट में कार्यरत एक डंपर वाहन के पीछे उनकी बुलेट जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक डंपर के पिछले हिस्से में फंस गई। एक युवक बुलेट के साथ ही डंपर में फंस गया, जबकि दो अन्य युवक सड़क पर गिरकर दूर जा गिरे।