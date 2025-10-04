Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

धमतरी में भीषण हादसा: डंपर में बुलेट घुसने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत, मृतकों में एक आर्मी जवान भी शामिल

Dhamtari Road Accident: कुकरेल-माकरदोना मोड़ के पास तेज रफ्तार बुलेट बाइक डंपर से जा टकराई, जिससे बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read

धमतरी

image

Khyati Parihar

Oct 04, 2025

road Accident

भीषण सड़क हादसा (File Photo)

Dhamtari Road Accident: धमतरी जिले में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। कुकरेल-माकरदोना मोड़ के पास तेज रफ्तार बुलेट बाइक डंपर से जा टकराई, जिससे बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

मिली जानकारी के अनुसार, बाजार कुर्रीडीह और पिपरछेड़ी निवासी तीन दोस्त शुक्रवार की शाम बुलेट बाइक (CG 05 क्रमांक) से घूमने के लिए निकले थे। वे जैसे ही माकरदोना मोड़ के पास पहुंचे, तभी भारतमाला प्रोजेक्ट में कार्यरत एक डंपर वाहन के पीछे उनकी बुलेट जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक डंपर के पिछले हिस्से में फंस गई। एक युवक बुलेट के साथ ही डंपर में फंस गया, जबकि दो अन्य युवक सड़क पर गिरकर दूर जा गिरे।

Dhamtari Road Accident: तीन युवकों की मौत

हादसे में बाजार कुर्रीडीह निवासी डोमेश्वर नेताम (28), दिवस कोर्राम (32) और पिपरछेड़ी निवासी पालेश्वर यादव (31) की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुलेट की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे हादसे के बाद किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।

स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मृतक डोमेश्वर नेताम भारतीय सेना में जवान था और छुट्टी पर अपने गृहग्राम बाजार कुर्रीडीह आया हुआ था।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर और बुलेट को जब्त कर लिया है। फिलहाल शवों का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

गांव में एक साथ तीन युवकों की मौत से मातम पसर गया है। परिवार और ग्रामीणों में गहरा शोक व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि माकरदोना मोड़ पर अक्सर बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है और सड़क का मोड़ काफी खतरनाक है, जिससे यहां पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से यहां संकेतक बोर्ड और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है।

कवर्धा

Published on:

04 Oct 2025 10:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी में भीषण हादसा: डंपर में बुलेट घुसने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत, मृतकों में एक आर्मी जवान भी शामिल

