धमतरी के 5 युवक गुजरात से आज़ाद, काम के बहाने बनाया गया था बंधक, महापौर की पहल…

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के 5 युवकों को गुजरात से मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें बिलासपुर में काम कराने के बहाने गुजरात ले जाया गया था, जहां वे बंधक बना लिए गए। युवकों के परिजनों ने जब उनकी गुमशुदगी और संपर्क न होने की शिकायत की, तब मामला सामने आया।
परिजनों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से युवकों के मोबाइल फोन बंद आ रहे थे, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई थी। इस बीच एक युवक किसी तरह वहां से भागकर अपने गांव पहुंचा और उसने पूरी जानकारी परिवारवालों और प्रशासन को दी। इसके बाद परिजनों ने महापौर से मदद की गुहार लगाई।
महापौर की पहल और लगातार बातचीत के बाद युवकों की रिहाई संभव हो सकी। फिलहाल सभी की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की जा रही है और वे सोमवार दोपहर तक धमतरी पहुंच जाएंगे। युवकों की वापसी की खबर मिलते ही उनके घरों में खुशी का माहौल है और परिजन राहत की सांस ले रहे हैं।
इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि बेरोजगारी और काम के झांसे में किस तरह युवकों को दूसरे राज्यों में ले जाकर शोषण और बंधक बनाने की घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है