धमतरी के 5 युवक गुजरात से आज़ाद, काम के बहाने बनाया गया था बंधक, महापौर की पहल…

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के 5 युवकों को गुजरात से मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें बिलासपुर में काम कराने के बहाने गुजरात ले जाया गया था, जहां वे बंधक बना लिए गए। युवकों के परिजनों ने जब उनकी गुमशुदगी और संपर्क न होने की शिकायत की, तब मामला सामने आया।