67 साल के बॉयफ्रेंड ने 28 साल की GF को मार डाला, 3 साल के बच्चे पर भी चाकू से किया ताबड़तोड़ वार… मची खलबली

CG Murder Case: मगरलोड ब्लॉक के ग्राम हसदा में एक बुजुर्ग ने यात्री प्रतिक्षालय के सामने चाकू घोंपकर महिला की हत्या कर दी। यही नहीं महिला के साथ उसके 3 साल के बच्चे पर भी चाकू से वार कर दिया। 28 साल की महिला अपने घर में अकेले रहती थी। उसका पति किसी मामले को लेकर जेल में बंद है। घटना शनिवार रात लगभग 9 बजे की है।
एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने बताया कि ग्राम हसदा निवासी 67 साल के बुजुर्ग जगन्नाथ जांगड़े का गांव की महिला पुष्पलता मारकंडे के साथ अवैध-संबंध था। बुजुर्ग ने महिला को जेल में बंद उसके पति को भी छुड़वा देने की बात कही थी। महिला के दोनों बच्चों का भी पालन कर रहा था। बुजुर्ग ने महिला को दूसरे व्यक्ति के साथ देख लिया था। दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद भी होता था। महिला वापस जगन्नाथ के साथ आना नहीं चाहती थी।
शनिवार को महिला कहीं जा रही थी। बुजुर्ग ने कहां जा रही हो पूछा तो महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी आरोपी जगन्नाथ जांगड़े ने पुष्पलता पर चाकू से हमला कर हत्या कर दिया। महिला के 3 साल के बच्चे के हाथ पर चाकू से वार किया गया है। चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। हत्या के साथ बच्चे को चोट पहुंचाने दोनों मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
मृतिका पुष्पलता के 2 बच्चे हैं। बच्चों के पिता एक अपराधिक मामले में पिछले 8 महीने से जेल में बंद है। इधर मां की मौत के बाद बच्चों के परवरिश की चिंता सता रही है। गांव में भी इस मामले को लेकर मार्मिक चर्चा है। बुजुर्ग द्वारा यात्री प्रतिक्षालय के सामने चाकू मारकर हत्या कर देने से गांव में भी दहशत देखा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि फि लहाल दोनों बच्चे मृतिका के रिश्तेदारों के साथ है।
धमतरी जिले में चाकूबाजी की घटनाएं कम नहीं हो रही है। भोयना के ढाबे में 11 अगस्त की रात 3 युवाओं की हत्या कर दी गई। 12 दिन बाद 23 अगस्त की रात हसदा में महिला की चाकू से हत्या कर दी गई। बढ़ते अपराध को लेकर रविवार को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश कुमार मिश्रा को धमतरी आना पड़ गया। उन्होंने धमतरी जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर एक बैठक ली। इसमें एसपी, एएसपी, डीएसपी सहित टीआई आदि उपस्थित थे।
बैठक में अपराध की समीक्षा के साथ-साथ पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के तरीकों पर निर्देश दिए और हाल ही में सामने आई चाकूबाजी की घटनाओं, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर ठोस दिशा-निर्देश दिए।
स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार, अवैध शराब, गांजा, मादक पदार्थों एवं नशे के कारोबार पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए। आईजी श्री मिश्रा ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी स्तर के अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करना है।
चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक: जिले में हो रही चाकूबाजी की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से काबू पाया जाए और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
सूखा नशा और अवैध मादक पदार्थ: युवाओं में बढ़ते सूखे नशे की प्रवृत्ति पर विशेष नजर रखी जाए तथा अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।
अनुशासन और टीम वर्क: थाना स्तर से लेकर रेंज स्तर तक सभी अधिकारी-कर्मचारी आपसी समन्वय और टीम वर्क को प्राथमिकता दें। हर सदस्य अनुशासन का पालन करें।
हेलमेट अनिवार्य: सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी स्वयं हेलमेट लगाएं और जनता को भी सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित करें।
ढाबा: देर रात तक चलने वाले होटल, ढाबे, दुकानों को समय पर बंद कराने के निर्देश दिये गए। साथ ही अड्डेबाजी के स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिये।
साइबर फ्रॉड: ऐसी घटनाओं पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए। लंबित अपराध, चालान, मर्ग एवं शिकायतों का शीघ्र निराकरण करें।
गौ-तस्करी: ऐसे मामलों एवं एनडीपीएस (एनडीपीएस) मामलों में वाहनों की राजसात की कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए।