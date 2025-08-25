67 साल के बॉयफ्रेंड ने 28 साल की GF को मार डाला, 3 साल के बच्चे पर भी चाकू से किया ताबड़तोड़ वार… मची खलबली

एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने बताया कि ग्राम हसदा निवासी 67 साल के बुजुर्ग जगन्नाथ जांगड़े का गांव की महिला पुष्पलता मारकंडे के साथ अवैध-संबंध था। बुजुर्ग ने महिला को जेल में बंद उसके पति को भी छुड़वा देने की बात कही थी। महिला के दोनों बच्चों का भी पालन कर रहा था। बुजुर्ग ने महिला को दूसरे व्यक्ति के साथ देख लिया था। दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद भी होता था। महिला वापस जगन्नाथ के साथ आना नहीं चाहती थी।