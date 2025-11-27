CG News: एग्रीस्टैक पंजीयन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

CG News: सभी कृषकों से अनुरोध है कि वे अपने खातों के सभी खसरा नंबरों की प्रविष्टि एग्रीस्टैक पोर्टल में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अवश्य कराएं तथा प्रविष्टि पूर्ण होने के बाद एग्रीस्टैक की सूची एवं आधार कार्ड की प्रति लेकर समिति में जाकर आवश्यक सुधार समय-सीमा के भीतर करवा लें। पंजीयन पूर्ण होने से किसानों को कृषि योजनाओं, अनुदानों, फसल बीमा, समर्थन मूल्य खरीद सहित विभिन्न लाभों का समय पर लाभ मिल सकेगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचाव होगा।