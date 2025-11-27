CG News: एग्रीस्टैक पंजीयन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

30 नवंबर तक एग्रीस्टैक पंजीयन पूरा करें (photo source- Patrika)
CG News: कृषि विभाग ने बताया है कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया आगामी 30 नवंबर 2025 तक खुली हुई है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के सभी पात्र कृषकों का पंजीयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराएं तथा इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित करें।
किसानों के लिए पंजीयन की सुविधा CSC (लोक सेवा केंद्र), तहसीलदार की आईडी तथा स्वयं ऑनलाइन पंजीयन के रूप में उपलब्ध है। जिले में FRA तथा डुबान से संबंधित कार्य फिलहाल स्थगित रहेंगे, जिनकी सूचना बाद में पृथक रूप से जारी की जाएगी। निर्धारित अवधि के उपरांत यदि किसी किसान का पंजीयन छूट जाता है, तो इसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी संबंधित अधिकारी या नोडल प्रभारी की होगी।
समिति लॉगिन में कृषक एवं संस्थागत कैरी फ़ॉरवर्ड, कृषक नवीन पंजीयन, नॉमिनी संशोधन और रकबा/फसल संशोधन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि तहसील लॉगिन में संस्थागत नवीन पंजीयन, रेंगहा/अधिया पंजीयन, संयुक्त पंजीयन, डुबान पंजीयन, कृषक एवं संस्थागत निरस्तीकरण तथा रकबा संशोधन की सेवाएँ उपलब्ध हैं। रकबा संशोधन, कैरी फ़ॉरवर्ड और टोकन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए समस्त सोसाइटी को 30 नवंबर 2025 तक संशोधन का प्रावधान दिया गया है।
CG News: सभी कृषकों से अनुरोध है कि वे अपने खातों के सभी खसरा नंबरों की प्रविष्टि एग्रीस्टैक पोर्टल में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अवश्य कराएं तथा प्रविष्टि पूर्ण होने के बाद एग्रीस्टैक की सूची एवं आधार कार्ड की प्रति लेकर समिति में जाकर आवश्यक सुधार समय-सीमा के भीतर करवा लें। पंजीयन पूर्ण होने से किसानों को कृषि योजनाओं, अनुदानों, फसल बीमा, समर्थन मूल्य खरीद सहित विभिन्न लाभों का समय पर लाभ मिल सकेगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचाव होगा।
जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाकर अधिकतम किसानों को पंजीयन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसान किसी भी सहायता के लिए CSC केंद्र, समिति, तहसील कार्यालय या ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
