PHC और CHC में लटक रहा ताला, इलाज के लिए भटक रहे मरीज, ये सेवाएं हो रही प्रभावित..

यहां भी एनएचएम के डाक्टर समेत स्टाफ नर्स हड़ताल पर हैं। व्यवस्था बनाने के लिए नर्सिंग कालेज की छात्राओं से मदद ली जा रही है। नए अकुशल स्टाफ होने से डाक्टरों को भी काफी परेशानी हो रही है। सिविल सर्जन डॉ एके टाेंडर ने बताया कि व्यवस्था बनाने के लिए नर्सिंग छात्रां से सेवाएं ली जा रही है।



एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ाई है। व्यवस्था बनाने के लिए नर्सिंग छात्राओं से सहयोग लिया जा रहा है। हमर क्लीनिक में एनएचएम के कर्मचारी ही कार्यरत हैं। वे सभी हड़ताल पर हैं, इसलिए क्लीनिकों में ताला लटक रहा है। शासन को इससे अवगत करा दिए हैं। डॉ यूके कौशिक सीएमएचओ धमतरी



एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से टीकाकरण, दवाई वितरण, संस्थागत प्रसव, पूरक पोषण आहार केन्द्र संचालन, मलेरिया एवं टीबी की जांच व दवा वितरण, मौसमी बीमारी से संबंधित मरीजों की देखभाल, प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि समय सीमा में नहीं मिल पा रही है। जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित आपातकालीन सेवाएं भी ठप हो गई



