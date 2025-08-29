PHC और CHC में लटक रहा ताला, इलाज के लिए भटक रहे मरीज, ये सेवाएं हो रही प्रभावित..

CG Hospital: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर है। धमतरी जिले में भी 593 कर्मचारी गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से जिले के अधिकांश पीएचसी और सीएचसी में ताला लटक रहा है। मरीज इलाज कराने के लिए भटक रहे हैं।
गुरूवार को पत्रिका ने शहर के इतवारी बाजार स्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का जायजा लिया। अस्पताल तो खुला था, लेकिन ओपीडी बंद थी। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ रेहाना कदीर अपने कैबिन में बैठी थी। उन्होंने बताया कि सभी सीएचसी और पीएचसी में एनएचएम कर्मचारी ही कार्यरत हैं। उनके हड़ताल में चले जाने से व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने बताया कि शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की प्रतिदिन की ओपीडी 150 से 160 हैै, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल से अब 50 मरीज ही देख पा रही हैं। दवा काउंटर बंद है।
गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन भी नहीं लग पा रही है। सामान्य जांच के बाद यहां आने वाले मरीजों को जिला अस्पताल भेज रहे हैं। सभी प्रकार के ब्लड जांच भी बंद हैं। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज कराने पहुंची एकता साहू ने बताया कि यहां सामान्य चेकअप तो हो रहे, लेकिन दवाई नहीं मिल रही। वैक्सीनेशन कार्य भी बंद है। मजबूरी में उन्हें निजी मेडिकल से दवाई खरीदनी पड़ रही है।
बांसपारा वार्ड स्थित आयुष्मान आरोग्य केन्द्र और गोकुलपुर स्थित वेलनेस सेंटर के मुख्य दरवाजे पर ताला लटक रहा है। सेेंटर की दीवार में दिनांक 18 अगस्त 2025 से समस्त अधिकारी/कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होने के कारण अस्पताल बंद रहेगा का सूचना चस्पा किया गया है। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए परेशानी हो रही है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से पीएचसी और सीएचसी में ताला लटकने से जिला अस्पताल में मरीजों का दबाव काफी बढ़ गया है।
यहां भी एनएचएम के डाक्टर समेत स्टाफ नर्स हड़ताल पर हैं। व्यवस्था बनाने के लिए नर्सिंग कालेज की छात्राओं से मदद ली जा रही है। नए अकुशल स्टाफ होने से डाक्टरों को भी काफी परेशानी हो रही है। सिविल सर्जन डॉ एके टाेंडर ने बताया कि व्यवस्था बनाने के लिए नर्सिंग छात्रां से सेवाएं ली जा रही है।
एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ाई है। व्यवस्था बनाने के लिए नर्सिंग छात्राओं से सहयोग लिया जा रहा है। हमर क्लीनिक में एनएचएम के कर्मचारी ही कार्यरत हैं। वे सभी हड़ताल पर हैं, इसलिए क्लीनिकों में ताला लटक रहा है। शासन को इससे अवगत करा दिए हैं। डॉ यूके कौशिक सीएमएचओ धमतरी
एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से टीकाकरण, दवाई वितरण, संस्थागत प्रसव, पूरक पोषण आहार केन्द्र संचालन, मलेरिया एवं टीबी की जांच व दवा वितरण, मौसमी बीमारी से संबंधित मरीजों की देखभाल, प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि समय सीमा में नहीं मिल पा रही है। जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित आपातकालीन सेवाएं भी ठप हो गई