ममता हुई बेरहम! 15 दिन की बच्ची को नहर किनारे छोड़ भागे माता-पिता, अस्पताल में इलाज जारी…

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम भेंडरी में नहर किनारे बुधवार सुबह 10 से 15 दिन की बच्ची मिली। रोने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे लोगों की नजर पड़ी। गांव की मितानिन को पहले सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया। बच्ची को प्लास्टिक के धमेले में कपड़े से ढंककर छोड़ दिया गया था। बच्ची के पैर में केनुला लगा था, जिसे निकालने के बाद जिला अस्पताल लाया गया। यहां डाक्टरों की विशेष टीम बच्ची का इलाज कर रही है।