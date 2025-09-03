डबल मर्डर से दहला धमतरी, पहले नाती ने नानी की ली जान, फिर नकाबपोशों ने बुजुर्ग को मारकर लूटे जेवर

सूत्रों ने बताया कि भानपुरी में बुजुर्ग दंपत्ति गुड़ाखू के आदी थे। घटना के दिन भी रात 1 बजे बुजुर्ग किरीतराम गुड़ाखू करने के बाद सोने चले गया। घर के सामने व पीछे का दरवाजा खुला था। पीछे के रास्ते से आरोपी घर में प्रवेश किए और वारदात को अंजाम दिया। मकान के नीचे में बुुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वहीं ऊपर में एक महिला व उसकी बेटी किराए पर रहते हैं। घटना के दिन सुबह ही बेटी प्रियंका साहू अपने पति सत्येन्द्र साहू के साथ बालोद निकली थी।