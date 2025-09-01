पत्नी से अवैध संबंध के चलते पुजारी से थी रंजिश, नई बाइक की पूजा करने के बहाने बाहर बुलाया, फिर… 5 आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: तखतपुर क्षेत्र के परसाकांपा गांव में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब पाठ बाबा मंदिर के पुजारी जागेश्वर पाठक उर्फ मोटू (30) का शव खून से लथपथ हालत में मिला। शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान थे। पहले मामला चोरी का विरोध करने पर हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस की पड़ताल ने पूरी कहानी को पलट दिया। जांच में खुलासा हुआ कि वारदात की जड़ में पुजारी के अवैध संबंध थे। पुलिस ने इस हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।