पत्नी से अवैध संबंध के चलते पुजारी से थी रंजिश, नई बाइक की पूजा करने के बहाने बाहर बुलाया, फिर… 5 आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: तखतपुर क्षेत्र के परसाकांपा गांव में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब पाठ बाबा मंदिर के पुजारी जागेश्वर पाठक उर्फ मोटू (30) का शव खून से लथपथ हालत में मिला। शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान थे। पहले मामला चोरी का विरोध करने पर हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस की पड़ताल ने पूरी कहानी को पलट दिया। जांच में खुलासा हुआ कि वारदात की जड़ में पुजारी के अवैध संबंध थे। पुलिस ने इस हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
रोज की तरह रविवार सुबह करीब 6 बजे जागेश्वर की मां मंदिर पहुंची। वह बेटे को चाय देने आई थी। जैसे ही उसने मंदिर के आंगन में कदम रखा, सामने बेटे का शव पड़ा था। शरीर खून से सना हुआ था और कपड़े फटे थे। चीख सुनकर गांव वाले जुटे और तुरंत पुलिस को खबर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह स्वयं मौके पर पहुंच फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया।
छानबीन में पता चला कि पुजारी का मोबाइल गायब है, जबकि फर्श पर कुछ लोगों की चप्पलें पड़ी हैं। आशंका जताई गई कि बदमाशों ने चोरी का विरोध करने या फिर पुरानी रंजिश को लेकर पुजारी की हत्या कर दी। आगे जांच में हत्या का कारण अवैध संबंध निकाला।
एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक जागेश्वर पाठक, पाठ बाबा मंदिर का पुजारी था। मंदिर के सामने खेत में अधिया खेती के दौरान आरोपी सुरेश धुरी की पत्नी के साथ उसका प्रेम संबंध हो गया था, जिससे आरोपी एवं उसकी पत्नी का 6 महीने पहले सामाजिक तलाक भी हो गया था। आरोपी मृतक से इसी अवैध संबंध के कारण बैर रखता था। शनिवार रात को मुय आरोपी सुरेश ने मौका देखकर अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल की पूजा करने के बहाने पुजारी को बाहर बुलाया।
बाहर निकलते ही आरोपियों ने वहां उपलब्ध ईंट और सस्पेंशन पाइप से वार कर हत्या कर दी औरे फरार हो गए। एएसपी ग्रामीण अर्चना झा एवं एसडीओपी कोटा और थाना तखतपुर पुलिस टीम की सक्रियता से 12 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने पुजारी की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को देर रात तक गिरफ्तार कऱ लिया है। गिरतार आरोपियों में मुख्य आरोपी चूलघाट रोड तखतपुर निवासी सुरेश धुरी 38 वर्ष के साथ ही बोदरी चकरभाठा निवासी हेमकुमारी धुरी 26 वर्ष, अमोरा जिला मुंगेली निवासी मुकेश धुरी 23 वर्ष, सिरगिट्टी निवासी धनराज बंदे 21 वर्ष सहित एक नाबालिग आरोपी शामिल है।
जांच के दौरान डॉग स्क्वॉड मंदिर से निकलकर सीधे गांव के एक ग्रामीण के घर तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से सख्ती से पूछताछ शुरू की। तभी खुलासा हुआ कि पुजारी के गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध थे। इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई होगी।
ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर परिसर में अक्सर बाहर से युवक नशा करने आते थे। पुजारी इससे नाराज रहता था और कई बार विरोध भी करता था। लिहाजा यह भी आशंका जताई गई थी कि विवाद की वजह कहीं हत्या कारण न बनी हो।