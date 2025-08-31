12.64 करोड़ की सड़क बनी मुसीबत, जगह-जगह गड्ढों से नेशनल हाइवे पर सफर मुश्किल

नेशनल हाइवे डिवाइडर के ऊपर पोल लगाकर रौशनी की व्यवस्था की गई है। अर्जुनी चौक से लेकर श्यामतराई तक 25 से अधिक पोल की लाइट बंद है। रात 10 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है। दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अनेक पोल वाहनों की ठोकर से झुक गए हैं। ऐसे पोल भी दुर्घटना को न्यौता दे रहे हैं। सड़क में मवेशियों का डेरा होने से आए दिन हादसे की खबरें भी आ रही है। पावर हाउस, म्युनिसिपल स्कूल चौक, सोरिद पुल के पास ज्यादातर हादसे हो रहे। यहां अक्सर सड़क पर मवेशी बैठे रहते हैं।