CG School News: स्कूलों में 434 व्याख्याता पद रिक्त, कमी से नाराज़ छात्रों ने किया चक्काजाम

आखिरकार जब बात नहीं बनीं तो मौके पर पहुंची नायब व तहसीलदार ने छात्रों को आश्वासन देकर सड़क से हटाया। इस स्कूल में कक्षा नवमी से बारहवीं तक 500 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस शिक्षा सत्र में करीब ढ़ाई माह गुजर चुके हैं। पिछले तीन साल से शिक्षक व व्याख्याता की कमी है। ऐसे में छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होना लाजमी है। खासकर ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को अपने भविष्य चिंता सताने लगी है। इसके चलते ही शुक्रवार को कक्षा में पढ़ाई करने के बजाए एकाएक यह प्रदर्शन करने निकल पड़े। मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन करने लगे। इसके चलते वहां से गुजरने वाले वाहनों के पहिए थम गए।