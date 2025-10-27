HSRP लगाने में सुस्ती! 1.89 लाख वाहनों में से सिर्फ 17% ने लगवाया, बाकी पर होगी कार्रवाई…

HSRP Number Plate: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में केन्द्र सरकार ने 2019 के पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। इसके बाद भी पुराने वाहन चालक नया रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। धमतरी जिले में कुल 2.34 लाख वाहन पंजीकृत है। इनमें से 1 लाख 81 हजार 784 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना है। शासन के निर्देश अनुसार 15 अप्रैल 2025 तक इन वाहन चालकों को हर हाल में नया नंबर प्लेट लगवाना था।