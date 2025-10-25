परिवहन विभाग में सुस्ती! HSRP का महत्व, 2.5 लाख की लागत पर सिर्फ 62 हजार में रजिस्ट्रेशन…

हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट से न केवल ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित होता है, बल्कि यह वाहन चोरी पर भी प्रभावी नियंत्रण रखने में मदद करती है। इस प्लेट पर एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंक का स्थानीय पहचान कोड होता है, और इसे किसी अन्य वाहन पर उपयोग नहीं किया जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने पर भी आसानी से पहचान की जा सकती है। यह रजिस्ट्रेशन वाहन चोरी रोकने और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि, यदि इस प्रक्रिया में ढिलाई जारी रही, तो यह नियम अन्य राज्यों की तरह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाएगा।