ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने में हो रही दिक्कत, सर्वर डाउन का बहाना से उपभोक्ता परेशान...
CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद भी राशि क्लीयर होने में एक सप्ताह से 15 दिन का समय लग रहा है। बिल भुगतान करने के बाद भी कई लोगों का बिल जमा भी नहीं हो रहा है। ऐसे में बिल भुगतान का मिलान कराने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग का चक्कर काटना पड़ रहा है।
डिजिटल इंडिया के तहत अधिकांश शासकीय कार्यालयों में चालान जमा कराने समेत बिजली बिल का भुगतान करने के लिए लोगों को ऑनलाइन भुगतान कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत बिजली विभाग की ओर से 5 हजार से कम राशि को नगद तथा इससे ऊपर की राशि को ऑनलाइन भुगतान कराया जा रहा है। उपभोक्ता भी च्वाइस सेंटर समेत यूपीआई समेत विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन बिल का भुगतान कर रहे हैं।
उपभोक्ता सत्यम देवांगन, कुबेर पटेल, अविनाश साहू ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने च्वाइस सेंटर में बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान किया है। इसके बाद भी उन्हें वर्तमान महीने के बिल में पहले की राशि को जोड़कर बिजली बिल भेज दिया गया है। अब बिल सुधार कराने के लिए उन्हें बिजली विभाग का चक्कर काटना पड़ रहा है।
उन्हाेंने बताया कि यूपीआई में हिस्ट्री में बिल का भुगतान दिख रहा है, लेकिन एटीपी सेंटर में जांच कराने पर बिल का भुगतान ही नहीं हुआ है। ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट को लेकर उपभोक्ता असमंजस में हैं। बिजली विभाग की ओर से मोर बिजली एप भी लांच किया गया है। इसमें भी सर्वर में दिक्कत होने से ऑनलाइन बिल भुगतान में परेशानी हो रही है। इधर बिजली विभाग को बिल सुधार के लिए प्रति माह औसतन करीब 60 आवेदन प्राप्त हो रहा है।
इधर विद्युत विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बिजली बिल का विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन भुगतान करने पर कई बार सरवर डाउन हो जाता है। ऐसे में सिस्टम को अपडेट होने में समय लगता है। भुगतान स्वीकार नहीं होने पर स्क्रीन पर ऑनलाइन मोड में भी इरर बताता है।
उन्होंने उपभोक्ताओं को सतर्कता के साथ बिल भुगतान करने की बात कही है। ऑनलाइन मोड में बिजली बिल का भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए बिजली विभाग की ओर से मोर बिजली एप भी लांच किया गया है।
धमतरी
छत्तीसगढ़
