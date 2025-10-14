ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने में हो रही दिक्कत, सर्वर डाउन का बहाना से उपभोक्ता परेशान…

उन्हाेंने बताया कि यूपीआई में हिस्ट्री में बिल का भुगतान दिख रहा है, लेकिन एटीपी सेंटर में जांच कराने पर बिल का भुगतान ही नहीं हुआ है। ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट को लेकर उपभोक्ता असमंजस में हैं। बिजली विभाग की ओर से मोर बिजली एप भी लांच किया गया है। इसमें भी सर्वर में दिक्कत होने से ऑनलाइन बिल भुगतान में परेशानी हो रही है। इधर बिजली विभाग को बिल सुधार के लिए प्रति माह औसतन करीब 60 आवेदन प्राप्त हो रहा है।