काम अधूरा, भुगतान पूरा! बिना नाली बने हो गया 6 लाख खर्च, पार्षद ने उठाया घोटाले का मुद्दा…

पार्षद राकेश चंदवानी के शिकायत के बाद बुधवार को महापौर रामू रोहरा और सत्ता पक्ष के पार्षदों की टीम ने मोटर स्टैंड वार्ड का निरीक्षण किया। मौके पर ऐसी कोई नाली नहीं मिली, जो नई बनी हो। वार्ड से कुर्सियां भी गायब मिली। मामला 3 साल पुराना बताया जा रहा है। इस समय निगम में कांग्रेस की सत्ता थी। नाली निर्माण हुए बिना भुगतान का यह निगम में पहला मामला है। भ्रष्टाचार को लेकर महापौर ने जांच कराने की बात कह रहे है।