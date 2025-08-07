काम अधूरा, भुगतान पूरा! बिना नाली बने हो गया 6 लाख खर्च, पार्षद ने उठाया घोटाले का मुद्दा…

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सत्ता पक्ष के पार्षद ने नाली निर्माण हुए बिना राशि निकालने की शिकायत महापौर से की है। मामला 3 साल पुराना बताया जा रहा। मोटर स्टैंड वार्ड के पार्षद राकेश चंदवानी ने बुधवार को महापौर रामू रोहरा को आवेदन देकर जांच की मांग की है। पार्षद चंदवानी ने बताया कि पूर्व में उनके वार्ड में बनाई गई नाली और कुर्सियां गायब है।
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार गुरूद्वारा के सामने अरूण टेलर्स से लेकर राजीव काप्लेक्स के पीछे तक लगभग 15 मीटर की नाली 6 लाख रूपए में निर्माण किया जाना उल्लेखीत है। इसका भुगतान भी किया जा चुका है। जबकि वार्ड में ऐसी कोई नाली बनी ही नहीं है।
इसी तरह वार्ड में 27 सीमेंट कुर्सी भेजी गई थी, जिसका पेमेंट ठेकेदार को हो चुका है। वर्तमान में वार्ड में सिर्फ 5 कुर्सियां है। 22 कुर्सियां गायब है। इस मामले की शिकायत उन्होंने महापौर से की है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
पार्षद राकेश चंदवानी के शिकायत के बाद बुधवार को महापौर रामू रोहरा और सत्ता पक्ष के पार्षदों की टीम ने मोटर स्टैंड वार्ड का निरीक्षण किया। मौके पर ऐसी कोई नाली नहीं मिली, जो नई बनी हो। वार्ड से कुर्सियां भी गायब मिली। मामला 3 साल पुराना बताया जा रहा है। इस समय निगम में कांग्रेस की सत्ता थी। नाली निर्माण हुए बिना भुगतान का यह निगम में पहला मामला है। भ्रष्टाचार को लेकर महापौर ने जांच कराने की बात कह रहे है।