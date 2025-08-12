World Elephant Day: छत्तीसगढ़ में 38 साल पहले पहुंचा था पहला हाथी, आज की संख्या 400

World Elephant Day:हेमलाल साहू. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ में झारखंड के रास्ते से वर्ष-1987 में पहली बार हाथी ने प्रवेश लिया था। पिछले 8-10 वर्षों से उड़ीसा के रास्ते से ही हाथियों का प्रवेश हो रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाथियों की संख्या बढ़कर 400 हो गई है। बताया जा रहा कि 15 साल पहले यह संख्या 140 से 150 थी। छत्तीसगढ़ में हाथियों के आगमन को वन विभाग सुखद मानता है। पिछले कुछ वर्षों में मानव-हाथी द्वंद भी अब बड़ी समस्या बन गई है। धमतरी जिले में वर्तमान में दो हाथी विचरण कर रहे।