धुनुची नृत्य और संध्या आरती के साथ बंगाली समाज ने शुरू किया देवी आराधना, दशमीं पर सिंदूर खेलने और प्रतिमाविसर्जन की होगी परंपरा

महिला मंडल की संरक्षिका बिथिका बिश्वास, सचिव रंजना भट्टाचार्य ने बताया कि 1 अक्टूबर को दुर्गा महानवमीं का पर्व मनाया जाएगा। सुबह 8.25 बजे से 10 बजे तक हवन पूजन के कार्यक्रम होंगे। 2 अक्टूबर को महादशमीं पूजन किया जाएगा। इस दिन देवी के पैर को दर्पण से देखने की पंरपरा का निर्वहन किया जाएगा। प्रतिमावरण व विसर्जन के बाद माता को सिंदूर भेंटकर मिठाई का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद समाज की महिलाएं सिंदूर खेलने की रस्म का निर्वहन करेंगी।