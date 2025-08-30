CG Wrestlers: कुश्ती स्पर्धा रायगढ़! 107 खिलाड़ियों का चयन, सम्मानित हुए पहलवान

रायगढ़ चक्रधर कुश्ती स्पर्धा के लिए कुश्ती पहलवानों का चयन किया गया। जिला कुश्ती संघ धमतरी के अध्यक्ष लक्ष्मण साहू, सचिव विजय कुमार यादव ने बताया कि राज्य स्तरीय कुश्ती के लिए 48 से 52 किलो वजन वर्ग में हीतेश कुर्रे, 52 से 56 किलो वजन वर्ग में नारायण यादव, 56 से 11 किलो वजन वर्ग में मनेश साहू, 6 से 70 किलो वजन वर्ग में सुरेंद्र राजपूत, 70 से अधिक वजन वर्ग में मनीष यदू का चयन हुआ है।