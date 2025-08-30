Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

CG Wrestlers: कुश्ती स्पर्धा रायगढ़! 107 खिलाड़ियों का चयन, सम्मानित हुए पहलवान

CG Wrestlers: धमतरी जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस एवं फिट इंडिया मूवमेंट अंतर्गत शहर के इंडोर स्टेडियम हाल में जिला स्तरीय कुश्ती, कराते, किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Aug 30, 2025

CG Wrestlers: कुश्ती स्पर्धा रायगढ़! 107 खिलाड़ियों का चयन, सम्मानित हुए पहलवान(photo-patrika)
CG Wrestlers: कुश्ती स्पर्धा रायगढ़! 107 खिलाड़ियों का चयन, सम्मानित हुए पहलवान(photo-patrika)

CG Wrestlers: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस एवं फिट इंडिया मूवमेंट अंतर्गत शहर के इंडोर स्टेडियम हाल में जिला स्तरीय कुश्ती, कराते, किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिलेभर के खिलाड़ी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि विधायक ओंकार साहू, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष नेहरू निषाद, पूर्व विधायक रंजना साहू ने पूजा-अर्चना कर किया।

CG Wrestlers: 107 खिलाड़ियों का हुआ सम्मान

अतिथियों ने खिलाड़ियों से कहा कि अपने दैनिक दिनचर्या में खेल को शामिल करना चाहिए। खेल से शरीर फीट रहता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मैडल प्राप्त करने वाले 107 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मंच में जिला खेल अधिकारी पीयूष तिवारी, आयुक्त प्रिया गोयल, महेन्द्र पंडित, राकेश साहू, चेतन हिन्दूजा, लक्ष्मण पहलवान सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

राज्य के खिलाड़ी दिखाएंगे फुटबॉल, तीरंदाजी और मलखंब में जौहर, विधायक ने किया शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का शुभारंभ
कोंडागांव
विधायक उसेंडी ने किया शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का शुभारंभ (Photo source- Patrika)

कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभिन्न आयु वर्ग के 100 मीटर और 400 मीटर दौड़ आयोजित किया गया। इस दौरान सहायक खेल अधिकारी जेपी देव, व्यायाम शिक्षक खिलेन्द्र साहू, गोपाल साहू, लीना यादव, गोविंद सार्वा, दुर्गेश पटेल, विकास सिंह ठाकुर, देवेन्द्र यादव, टिकेश्वर निर्मलकर सहित जिला कराटे संघ के अध्यक्ष अशोक सिन्हा, एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष रितिका यादव, सुनील निषाद समेत खेल से जुड़े लोग और खिलाड़ी मौजूद थे।

इन खिलाड़ियों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम में सौम्या सोनबेर (रायफल शूटिंग भोपाल), प्रियंका पटेल टेबल टेनिस लद्दाख, उदय खढ़ेवाल एथलेटिक्स प्रयागराज, पैराएथलिट तिलक सिन्हा, चंचल सोनी, सेवती ध्रुव, रजनी जोशी, महेश्वर यादव, मोहाली अमृतसर में जूडो एवं तैराकी , स्क्वेश खिलाड़ी तुमेश्वरी, तामेश्वरी, चंद्रमणी, पांच किक बॉक्सिंग खिलाड़ी सिलीगुढ़ी, परखंदा के सात बाल बेडमिंटन खिलाड़ी रोहतक व मुंबई समेत अन्य खिलाड़ियों का सम्मान किया गया।

आज कराते और किक बॉक्सिंग स्पर्धा

30 अगस्त को बाबू पंढरी राव कृदत्त इंडोर स्टेडियम हाल में दोपहर 12 बजे से कराते और किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसी दिन शिवसिंह वर्मा शासकीय कन्या उमावि धमतरी में शतरंज, टेबल टेनिस, वाद-विवाद और फिटनेस टॉक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नत्थुजी जगताप नगर पालिक निगम स्कूल धमतरी में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता होगी, जिसमें 14 से 19 आयु वर्ग और वर्ग 19 से अधिक आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।

पहलवानों का सम्मान

रायगढ़ चक्रधर कुश्ती स्पर्धा के लिए कुश्ती पहलवानों का चयन किया गया। जिला कुश्ती संघ धमतरी के अध्यक्ष लक्ष्मण साहू, सचिव विजय कुमार यादव ने बताया कि राज्य स्तरीय कुश्ती के लिए 48 से 52 किलो वजन वर्ग में हीतेश कुर्रे, 52 से 56 किलो वजन वर्ग में नारायण यादव, 56 से 11 किलो वजन वर्ग में मनेश साहू, 6 से 70 किलो वजन वर्ग में सुरेंद्र राजपूत, 70 से अधिक वजन वर्ग में मनीष यदू का चयन हुआ है।

इसी तरह राष्ट्रीय स्तर कुश्ती स्पर्धा के लिए 52 से 57 किलो वजन वर्ग में मेहुल टोन, 57 से 62 किलो वजन वर्ग में अश्वनी ध्रुव, 62 से 7 किलो वजन वर्ग में भावेश ध्रुव, 80 से अधिक वजन वर्ग में जतिनदास मानिकपुरी का चयन किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 03:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Wrestlers: कुश्ती स्पर्धा रायगढ़! 107 खिलाड़ियों का चयन, सम्मानित हुए पहलवान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.