Dhar Bhojshala - 1902 के सर्वे से कैसे अलग है भोजशाला का नया सर्वे, जानिए कार्बन डेटिंग से कैसे सामने आएगी हकीकत

धारPublished: Mar 22, 2024 06:52:14 pm Submitted by: deepak deewan

Bhojshala survey - How is new survey different from 1902 survey धार भोजशाला Dhar Bhojshala का अंग्रेजों के समय सन 1902 में भी एएसआई का सर्वे हो चुका है।

भोजशाला का नए सिरे से और कार्बन डेटिंग तकनीक से सर्वे

Bhojshala survey - How is new survey different from 1902 survey- एमपी के धार में शुक्रवार को भोजशाला का सर्वे शुरु हो गया। कोर्ट के आदेश के बाद यहां आर्किेयोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानि एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। धार भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों का विवाद है। हिंदू पक्ष इसे प्राचीन सरस्वती मंदिर बताता है जबकि मुस्लिम पक्ष इसके मस्जिद होने का दावा करता रहा है।