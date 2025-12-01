Breaking: धार में किसानों का हल्ला बोल! स्कूलों की छुट्टी घोषित, MSP की मांग को लेकर किया ‘महाचक्काजाम’

Dhar Farmer Protest: मध्य प्रदेश के धार में किसानों ने हल्लाबोल कर दिया है। सोमवार सुबह 4 बजे खलघाट में कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 4 बजे से हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ AB रोड पर उतर आए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महाचक्काजाम (Massive Blockade) लगा दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि पुलिस उनका रास्ता रोक रही है और उन्हें प्रदर्शन वाली जगह तक पहुंचने से रोक रही है। किसानों को रोके जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। (MP News)