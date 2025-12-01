Breaking: धार में किसानों का हल्ला बोल! स्कूलों की छुट्टी घोषित, MSP की मांग को लेकर किया ‘महाचक्काजाम’

dhar farmer massive blockade in ab road (Patrika.com)
Dhar Farmer Protest: मध्य प्रदेश के धार में किसानों ने हल्लाबोल कर दिया है। सोमवार सुबह 4 बजे खलघाट में कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 4 बजे से हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ AB रोड पर उतर आए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महाचक्काजाम (Massive Blockade) लगा दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि पुलिस उनका रास्ता रोक रही है और उन्हें प्रदर्शन वाली जगह तक पहुंचने से रोक रही है। किसानों को रोके जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। (MP News)
धार, खरगोन, बड़वानी और खंडवा के कृषि नेताओं समेत हजारों किसान इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। किसानों की भीड़ और सड़क पर बिगड़ते हालात को देखते हुए धामनोद के कई प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी कर दी है। फिलहाल, फोर-लेन सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह बंद है, और दूसरी तरफ ट्रैफिक धीमा है।
किसान नेताओं और दूसरे किसानों ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इन मांगों में फसलों के लिए गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP), कर्ज माफी और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देना शामिल है। इसके अलावा, किसानों ने केंद्र सरकार से दालों, कपास और प्याज के इंपोर्ट पर बैन लगाने की भी अपील की है। (MP News)
