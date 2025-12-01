Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

Breaking: धार में किसानों का हल्ला बोल! स्कूलों की छुट्टी घोषित, MSP की मांग को लेकर किया ‘महाचक्काजाम’

MP News: एमपी में एक बार फिर किसानों ने आंदोलन का रूख अपनाया है। धार में किसानों का उबाल सड़कों पर फूट पड़ा। किसानों ने सुबह 4 बजे से एबी रोड जाम लगा दिया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है।

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Dec 01, 2025

dhar farmer protest blockade msp loan waive cow national mother demand mp news

dhar farmer massive blockade in ab road (Patrika.com)

Dhar Farmer Protest: मध्य प्रदेश के धार में किसानों ने हल्लाबोल कर दिया है। सोमवार सुबह 4 बजे खलघाट में कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 4 बजे से हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ AB रोड पर उतर आए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महाचक्काजाम (Massive Blockade) लगा दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि पुलिस उनका रास्ता रोक रही है और उन्हें प्रदर्शन वाली जगह तक पहुंचने से रोक रही है। किसानों को रोके जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। (MP News)

स्कूलों में छुट्टी, फोर-लेन सड़क का एक हिस्सा बंद

धार, खरगोन, बड़वानी और खंडवा के कृषि नेताओं समेत हजारों किसान इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। किसानों की भीड़ और सड़क पर बिगड़ते हालात को देखते हुए धामनोद के कई प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी कर दी है। फिलहाल, फोर-लेन सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह बंद है, और दूसरी तरफ ट्रैफिक धीमा है।

ये हैं किसानों की कुछ खास मांगें

किसान नेताओं और दूसरे किसानों ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इन मांगों में फसलों के लिए गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP), कर्ज माफी और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देना शामिल है। इसके अलावा, किसानों ने केंद्र सरकार से दालों, कपास और प्याज के इंपोर्ट पर बैन लगाने की भी अपील की है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में बनेगा 2000 करोड़ का हाईवे, कम होगी महाकाल तक की दूरी
इंदौर
indore-ujjain greenfield highway construction mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Breaking: धार में किसानों का हल्ला बोल! स्कूलों की छुट्टी घोषित, MSP की मांग को लेकर किया ‘महाचक्काजाम’

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

5 कांग्रेस विधायकों ने साधी चुप्पी, अब विधानसभा में गूंजेगा का मुद्दा….

dhar nagar palika corruption sachin yadav mp vidhan sabha session
धार

‘कलेक्टर ने SIR फॉर्म रोकने का दिया मौखिक आदेश’, नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

umang singhar
धार

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, धार में आदिम जाति सहकारी सोसायटी प्रबंधक के 3 ठिकानों पर छापे

Lokayukta Raid
धार

9 दिन बाद थी बेटे की सगाई, शॉपिंग करने जा रहा था परिवार, अचानक पिता को आया ‘साइलेंट अटैक…’

धार

‘धुंआधार बारिश आने वाली या तूफान…’ 3 घंटे पहले मिलेगी जानकारी

(Photo Source- Patrika)
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.