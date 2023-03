Kharmas 2023 : कल से नहीं होंगे मांगलिक कार्य, अगले एक माह तक भूलकर भी न करें ये काम लेकिन, ऐसा करने से आएगी खुशहाली

भोपालPublished: Mar 14, 2023 11:33:29 am Submitted by: Sanjana Kumar

Kharmas 2023 Start date and End Date, do not make these mistakes: दरअसल ज्योतिष शास्त्र में खरमास को अशुभ समय माना गया है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे आपको बता रहे हैं खरमास कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। इस एक माह में भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए...साथ ही यह भी कि किन कार्यों को करने से जागता है सौभाग्य...