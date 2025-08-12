Dholpur: देशराज गुर्जर हत्याकांड में ADJ कोर्ट का बड़ा फैसला, 8 आरोपियों को आजीवन कारावास

वहीं गोली लगने से देशराज गुर्जर पुत्र बच्चन सिंह की मौत हो गई। घटना को लेकर देशराज के बड़े भाई विजय सिंह पुत्र बच्चन सिंह गुर्जर ने कंचनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी और हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।