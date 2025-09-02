122 साल बाद पितृपक्ष में दुर्लभ संयोग, राजस्थान में भी दिखेगा चंद्रग्रहण, जानें राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

पितृपक्ष हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक 16 दिनों तक चलते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य करने के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। इन दिनों में लोग अपने पितरों का प्रतिदिन तर्पण करते हैं लेकिन जानकारों की मानें तो इस बार बेहद दुलर्भ संयोग इस बार पितृपक्ष पर पड़ने जा रहा है। जो सालों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। इस पितृपक्ष दो महत्वपूर्ण ग्रहण घटित होंगे।