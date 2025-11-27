Rajasthan : हाई टेंशन लाइन की चपेट में जली बस मामले में हुआ नया खुलासा, एसएचओ बोले- यह गंभीर मामला

धौलपुर। राजाखेड़ा क्षेत्र में गत शनिवार को गांव समोना में हाई टेंशन लाइन की चपेट में जली प्राइवेट बस मामले में नया खुलासा हुआ है। इस पर लगी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नीचे दूसरा नंबर भी अंकित मिला है, जिससे पुलिस भी भौंचक्की रह गई। दोनों नंबर प्लेट अलग-अलग राज्यों की है। एक मध्यप्रदेश और दूसरी उत्तरप्रदेश की है।