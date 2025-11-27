Rajasthan : हाई टेंशन लाइन की चपेट में जली बस मामले में हुआ नया खुलासा, एसएचओ बोले- यह गंभीर मामला

बस में लगी आग: फाइल फोटो
धौलपुर। राजाखेड़ा क्षेत्र में गत शनिवार को गांव समोना में हाई टेंशन लाइन की चपेट में जली प्राइवेट बस मामले में नया खुलासा हुआ है। इस पर लगी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नीचे दूसरा नंबर भी अंकित मिला है, जिससे पुलिस भी भौंचक्की रह गई। दोनों नंबर प्लेट अलग-अलग राज्यों की है। एक मध्यप्रदेश और दूसरी उत्तरप्रदेश की है।
जली हुई बस को पुलिस घटनास्थल से हटवाकर राजाखेड़ा लेकर आई तब मामले की पोल खुली। बस को खींचकर लाने के प्रयास में बस की नंबर प्लेट का एक तरफ का बोल्ट टूटकर गिर गया और वह लटक गई तो बस ऑपरेटर की नई कारगुजारी सामने आ गई।
जहां बस पर सेफ्टी नम्बर प्लेट पर एमपी 06 जेडजे 3035 अंकित है जो इसके मध्यप्रदेश में पंजीकृत होने का दावा करता है, वहीं इसके नीचे बम्फर पर पुराना नम्बर यूपी 86-1318 अंकित दिख रहा है, लेकिन सीरीज के दो अक्षर मिट चुके हैं। यह नम्बर उत्तरप्रदेश में पंजिकरण होना दर्शा रहा है।
हालांकि अभी बस का मालिक, चालक, परिचालक अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। इनके पकड़े जाने पर ही मामले की वास्तविकता अब सामने आ पाएगी। उधर, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव का कहना है कि पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है।
यह गंभीर मामला है और हम इस दोहरी प्लेट पर भी गहराई से अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।
गंभीर सिंह, थाना अधिकारी राजाखेड़ा
